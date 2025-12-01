  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Guerre en Ukraine Witkoff rencontrera Poutine mardi après-midi

Basile Mermoud

1.12.2025

L'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, rencontrera mardi après-midi le président russe Vladimir Poutine à Moscou, afin de poursuivre les discussions autour du plan américain visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, a annoncé le Kremlin lundi.

Ce déplacement en Russie se déroulera dans la foulée de négociations entre des délégations américaine et ukrainienne en Floride dimanche (archives).
Ce déplacement en Russie se déroulera dans la foulée de négociations entre des délégations américaine et ukrainienne en Floride dimanche (archives).
KEYSTONE

01.12.2025, 11:02

«La rencontre avec Witkoff est prévue demain», a indiqué le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien auquel participait l'AFP. La réunion, a-t-il précisé, aura lieu «en deuxième partie de journée».

Ce déplacement en Russie se déroulera dans la foulée de négociations entre des délégations américaine et ukrainienne en Floride dimanche, qualifiées de «productives» par le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio. Le chef de la diplomatie américaine a toutefois prévenu qu'il restait «encore du travail» à faire pour parvenir à un accord.

Son homologue de l'Union européenne, Kaja Kallas, a, elle, jugé «cruciale» pour l'Ukraine la semaine qui s'ouvre, alors que le président français Emmanuel Macron doit recevoir le président ukrainien Volodymyr Zelensky lundi à Paris.

M. Zelensky est sous fortes pressions, tant militaire que politique, au moment où Donald Trump fait part de son optimisme quant au règlement du conflit lancé il y a près de quatre ans par la Russie.

Les plus lus

Le client ne veut pas du billet à gratter, le suivant l'achète et...
Ce qui changera en Suisse dès décembre
Zelensky à Paris au cœur d’un va-et-vient diplomatique orchestré par Trump
«Max Verstappen est comme ce type dans un film d'horreur...»
Marchés de Noël et surtourisme: les villages d'Alsace pris d'assaut!
Une légende italienne du tennis s'est éteinte