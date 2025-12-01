L'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, rencontrera mardi après-midi le président russe Vladimir Poutine à Moscou, afin de poursuivre les discussions autour du plan américain visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, a annoncé le Kremlin lundi.

Ce déplacement en Russie se déroulera dans la foulée de négociations entre des délégations américaine et ukrainienne en Floride dimanche (archives). KEYSTONE

Basile Mermoud

«La rencontre avec Witkoff est prévue demain», a indiqué le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien auquel participait l'AFP. La réunion, a-t-il précisé, aura lieu «en deuxième partie de journée».

Ce déplacement en Russie se déroulera dans la foulée de négociations entre des délégations américaine et ukrainienne en Floride dimanche, qualifiées de «productives» par le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio. Le chef de la diplomatie américaine a toutefois prévenu qu'il restait «encore du travail» à faire pour parvenir à un accord.

Son homologue de l'Union européenne, Kaja Kallas, a, elle, jugé «cruciale» pour l'Ukraine la semaine qui s'ouvre, alors que le président français Emmanuel Macron doit recevoir le président ukrainien Volodymyr Zelensky lundi à Paris.

M. Zelensky est sous fortes pressions, tant militaire que politique, au moment où Donald Trump fait part de son optimisme quant au règlement du conflit lancé il y a près de quatre ans par la Russie.