Etats-Unis Trump affirme que Xi «comprend les conséquences» d’une invasion de Taïwan

ATS

2.11.2025 - 21:22

Donald Trump a affirmé que Xi Jinping comprenait «les conséquences» d'une éventuelle invasion de Taïwan par la Chine. Le président américain a en revanche refusé de préciser si les Etats-Unis défendraient l'île en cas d'attaque, dans l'extrait d'une interview diffusée dimanche sur CBS.

Donald Trump avait pourtant assuré lors de sa rencontre avec Xi Jinping jeudi en Corée du Sud que Taïwan n'avait «jamais été évoqué» (archives).
AFP

Keystone-SDA

02.11.2025, 21:22

«Vous le saurez si cela se produit et il comprend la réponse à cette question», a répondu le président américain à la question de savoir si les Etats-Unis interviendraient face à une potentielle attaque militaire de Pékin contre Taïwan, ajoutant que le dirigeant chinois comprenait «les conséquences» d'une telle intervention.

Pékin revendique la souveraineté de l'île, dont Washington reste le soutien le plus puissant. Donald Trump avait pourtant assuré quelques jours plus tôt que, lors de sa rencontre avec Xi Jinping jeudi en Corée du Sud, Taïwan n'avait «jamais été évoqué». «Ce sujet n'a pas été abordé», avait-il ajouté.

Dans cette interview réalisée vendredi et diffusée dimanche dans l'émission 60 Minutes sur CBS, il a ajouté ne pas pouvoir «révéler ses secrets», précisant que «l'autre partie était au courant».

Le président américain a par ailleurs affirmé que Xi Jinping et son entourage avaient «ouvertement déclaré» qu'«ils ne feraient jamais rien tant que Trump serait président, car ils en connaissent les conséquences».

L'autonomie de Taïwan continue de susciter des tensions entre la Chine et les Etats-Unis, que Donald Trump et Xi Jinping semblent avoir évitées lors de leur rencontre, en se concentrant plutôt sur l'apaisement de la guerre commerciale entre Washington et Pékin.

