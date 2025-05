Tensions internationales: Xi Jinping affiche son soutien à Poutine

Le président chinois Xi Jinping se rendra en Russie du 7 au 10 mai, a annoncé dimanche le Kremlin. Il participera notamment aux côtés de son homologue russe Vladimir Poutine aux célébrations des 80 ans de la victoire alliée contre l'Allemagne nazie.

La Chine de Xi Jinping se rapproche de Moscou. ATS

Keystone-SDA ATS

Dans un communiqué, la présidence russe indique que Xi Jinping prendra part également à des discussions bilatérales portant sur le «développement des relations de partenariat global et d'interaction stratégique» et sur «les problèmes actuels à l'ordre du jour international et régional».

«Il est prévu qu'une série de documents bilatéraux, entre les gouvernements et les ministères (russes et chinois, NDLR), soit signée», ajoute le Kremlin.

Cette visite interviendra au moment d'une proposition de trêve de trois jours (du 8 au 10 mai) dans le conflit avec l'Ukraine faite par Vladimir Poutine.

«On ne sait pas ce que la Russie fera...»

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit vendredi soir refuser de «jouer» avec ces courtes trêves proposées par M. Poutine, après une autre similaire lors du week-end de Pâques en avril, y voyant des délais trop serrés pour des pourparlers sérieux.

Sans toutefois rejeter clairement ce cessez-le-feu de trois jours proposé par Moscou, M. Zelensky a affirmé que Kiev ne pouvait garantir la sécurité des dirigeants internationaux qui se rendraient à Moscou pour les célébrations du 80 ans de la victoire contre Hitler.

«On ne sait pas ce que la Russie fera à cette date. Elle pourrait prendre différentes mesures, comme des incendies, des explosions, et ensuite nous accuser», a avancé le président ukrainien.