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«Signification symbolique» Xi Jinping invite la cheffe de l'opposition taïwanaise en Chine

ATS

30.3.2026 - 05:02

Le président chinois Xi Jinping a invité la cheffe du principal parti d'opposition à Taïwan à venir en Chine au mois d'avril, ont indiqué les médias d'Etat chinois, ainsi que le parti concerné.

Présidente du principal parti d'opposition taïwanais, Cheng Li-wun, a été invitée à se rendre en Chine.
Présidente du principal parti d'opposition taïwanais, Cheng Li-wun, a été invitée à se rendre en Chine.
ATS

Keystone-SDA

30.03.2026, 05:02

30.03.2026, 07:12

Cheng Li-wun, cheffe du Kuomintang (KMT), «espère que les deux parties uniront leurs efforts pour faire progresser le développement pacifique des relations entre les deux rives du détroit, promouvoir les échanges et la coopération, et oeuvrer pour la paix dans le détroit de Taïwan ainsi que pour un plus grand bien-être des populations des deux côtés (du détroit)», indique un communiqué du KMT publié lundi, qui confirme l'information de l'agence chinoise Chine Nouvelle.

Selon l'agence d'Etat, la délégation devrait se rendre «en Chine continentale» du 7 au 12 avril, mais n'a pas précisé où en Chine, ni si Mme Cheng s'entretiendra avec le président Xi, une rencontre pour laquelle elle a fait publiquement campagne.

Le communiqué du KMT n'a pas non plus fourni plus de détails.

Traditionnellement, le KMT promeut davantage de relations et d'échanges avec la Chine, qui revendique Taïwan comme partie intégrante de son territoire et a menacé de la «reprendre» par la force.

Mais au sein du KMT, certains s'inquiètent qu'une rencontre entre Mme Cheng et M. Xi ait des répercussions négatives aux élections locales à Taïwan qui auront lieu en novembre.

Mme Cheng est déjà accusée par le Parti démocrate progressiste (DPP) du président Lai Ching-te de servir les intérêts de Pékin en s'opposant au projet gouvernemental d'augmentation du budget de défense de l'île.

Le parlement taïwanais est en plein débat sur les dépenses spéciales de défense visant à renforcer les capacités militaires de l'île face à une éventuelle attaque chinoise.

Le gouvernement de M. Lai a proposé des dépenses de 1250 milliards de Nouveaux dollars de Taïwan (31,25 milliards de francs) pour des achats de défense jugés cruciaux, y compris des armes américaines. De son côté, le KMT veut limiter les dépenses à 380 milliards de Nouveaux dollars de Taïwan, avec la possibilité d'acquisitions ultérieures.

«Signification symbolique»

S'adressant à la presse étrangère la semaine dernière, Mme Cheng a déclaré que des discussions avec M.Xi auraient «une signification symbolique importante» et pourraient constituer «un fondement» pour des relations pacifiques de part et d'autre du détroit de Taïwan.

«Je ne crois pas qu'une seule rencontre puisse résoudre tous les problèmes qui se sont accumulés depuis près d'un siècle», a-t-elle déclaré.

Mais «j'espère pouvoir réussir à bâtir un tel lien».

Tout en soutenant le renforcement des capacités de défense, Mme Cheng a déclaré la semaine dernière qu'une augmentation des dépenses militaires à elle seule ne permettrait pas de parvenir à la paix avec la Chine.

«Il doit aussi y avoir des efforts politiques. Les efforts politiques sont (...) la clé», a-t-elle déclaré.

La Chine a rompu les communications de haut niveau avec Taïwan en 2016, après l'arrivée au pouvoir de Tsai Ing-wen, qui a précédé M. Lai, et appartient elle aussi au DPP.

Les dirigeants chinois exècrent M. Lai, le qualifiant de «séparatiste».

Bien que Taïwan se définit comme une nation souveraine, le gouvernement n'a jamais déclaré formellement l'indépendance, ce qui serait considéré comme une ligne rouge pour la Chine.

Cependant, M. Lai, comme Mme Tsai auparavant, ont tous les deux déclaré que Taïwan était «déjà un pays souverain et indépendant» et qu'il n'y avait pas lieu de déclarer l'indépendance.

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