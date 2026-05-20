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Rencontre Xi reçoit Poutine en sommet quelques jours après la visite de Trump

ATS

20.5.2026 - 05:28

Le président chinois Xi Jinping a reçu mercredi Vladimir Poutine pour un sommet affirmant la force des relations entre la Russie et la Chine, moins d'une semaine après l'entreprise de détente menée à Pékin par leur homologue américain Donald Trump.

Le président russe Vladimir Poutine (à dr.) est reçu à Pékin par son homologue chinois Xi Jinping (à g.).
Le président russe Vladimir Poutine (à dr.) est reçu à Pékin par son homologue chinois Xi Jinping (à g.).
ATS

Keystone-SDA

20.05.2026, 05:28

20.05.2026, 07:10

M. Xi a accueilli M. Poutine par une poignée de mains au pied des marches du Palais du Peuple dans le centre de Pékin, selon des images diffusées par ces médias. Les leaders des deux pays auront une série d'entretiens qui devraient porter sur la visite de M. Trump et différents sujets brûlants d'intérêt commun comme la guerre au Moyen-Orient, les approvisionnements énergétiques, les remises en cause de l'ordre international.

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