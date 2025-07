Un cargo attaqué en mer Rouge au large du Yémen lundi soir est «toujours encerclé» par ses assaillants, a indiqué mardi une agence britannique de sécurité maritime, la mission européenne Aspides, déployée dans la zone, faisant état de trois morts parmi l'équipage.

Des images d’une boule de feu explosant sur un cargo sont diffusées sur un écran géant lors d’une manifestation organisée par le mouvement rebelle Houthi, à Sanaa, le 17 mars 2025 (archive). AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

L'attaque lancée lundi contre le MV Eternity C est intervenue au lendemain d'une autre, revendiquée par les rebelles yéménites houthis, contre le cargo Magic Seas, battant également pavillon libérien.

«Deux marins» ont été tués dans l'attaque du MV Eternity C, a déclaré un représentant du Liberia lors d'une réunion de l'Organisation maritime internationale (OMI) à Londres.

Le MV Eternity C «a subi d'importants dégâts et perdu toute capacité de propulsion. Il est toujours encerclé par de petites embarcations et fait l'objet d'une attaque permanente», a déclaré mardi l'agence UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations), qui dépend de la marine britannique.

La mission Aspides a indiqué à l'AFP que «trois membres de l'équipage ont été tués: le chef mécanicien, un employé de la salle des machines et un stagiaire» et fait état «d'au moins deux blessés, dont un électricien russe qui a perdu une jambe».

Les Houthis ont diffusé des images vidéo montrant l'attaque contre le Magic Seas, dans lesquelles on peut entendre qu'ils adressent un avertissement en anglais au capitaine en lui demandant d'"arrêter le bateau". Selon la vidéo, le capitaine semble répondre «ce navire est en transit légal» et «je vous demande de ne pas compromettre le passage sécurisé» du navire.

La vidéo montre ensuite l'attaque et l'explosion du navire, suivies de ce qui semble être son naufrage. Les 22 personnes à bord du Magic Seas ont été secourues lundi.

Reprise des attaques ?

Les Houthis n'ont pas revendiqué l'attaque du MV Eternity C, mais ces deux attaques font craindre qu'ils ne reprennent leur campagne contre les navires passant au large du Yémen, en dépit d'un accord de cessez-le-feu avec Washington qui avait mis fin en mai à des semaines de bombardements américains.

Depuis fin 2023, les Houthis ont attaqué des dizaines de navires qu'ils estiment liés à Israël, puis des bateaux américains, affirmant agir par solidarité avec les Palestiniens de Gaza.

De nombreux armateurs ont dû éviter cette zone par laquelle transite 12% du commerce mondial, d'après la Chambre internationale de la marine marchande (ICS).

L'agence de sécurité maritime britannique Ambrey avait indiqué lundi soir que deux membres de l'équipage du MV Eternity C étaient blessés et deux autres portés disparus.

Ambrey avait précisé que le navire, attaqué au large du port de Hodeida, tenu par les rebelles yéménites, «correspondait au profil visé par les Houthis».

Le secrétaire du Département des travailleurs migrants des Philippines, Hans Cacdac, a indiqué que 21 des 22 membres d'équipage étaient Philippins.

«Au-delà de Gaza»

Selon l'analyste Mohammed Albasha, du Basha Report Risk Advisory, basé aux Etats-Unis, les Houthis pourraient vouloir confirmer leur capacité à agir, après la guerre de 12 jours déclenchée par Israël contre l'Iran, à laquelle se sont joints les Etats-Unis en bombardant des sites nucléaires iraniens.

« Cette attaque pourrait être un message subtil adressé à la fois à Washington et à Tel-Aviv, indiquant que les groupes alliés de l'Iran restent actifs et capables», a-t-il estimé.

«Le message est clair: les Houthis ont toujours la capacité de perturber et choisissent soigneusement le moment d'agir», a-t-il ajouté.

En représailles aux attaques houthies, Israël a bombardé plusieurs sites houthis au Yémen, notamment Hodeida et ses environs, ciblés à nouveau dimanche et lundi avant l'aube.

Lundi, les Houthis ont indiqué avoir riposté par des tirs de missiles en direction d'Israël. L'armée israélienne a dit avoir détecté deux missiles tirés depuis le Yémen.

Les attaques houthies dépassent la simple solidarité avec les Palestiniens, selon la chercheuse yéménite Nadwa Dawsari, du Middle East Institute.

«Pour les Houthis, cela va au-delà de Gaza », a-t-elle écrit sur son compte X. «Ces frappes renforcent leur stature régionale, alimentent leur récit et servent leur objectif de devenir le nouveau leader de +l'Axe de la résistance+», le nom donné par l'Iran aux groupes armés le soutenant contre Israël, «tout en consolidant l'agenda régional plus large de l'Iran», a-t-elle ajouté.

En mai, les rebelles, qui contrôlent la capitale Sanaa et de larges pans du Yémen avaient averti qu'ils continueraient à cibler les navires israéliens ou liés à Israël, malgré la trêve avec les Etats-Unis.