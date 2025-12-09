  1. Clients Privés
«Précipitée» YouTube regrette l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs

ATS

9.12.2025 - 18:44

Le géant du streaming vidéo YouTube a qualifié de «précipitée» mercredi l'interdiction imminente des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans en Australie. Cette première est défendue par le gouvernement qui y voit un bouclier contre les algorithmes «prédateurs».

Youtube a qualifié de "précipitée" l'interdiction des réseaux sociaux prévue pour les mineurs australiens (photo d'illustration).
Youtube a qualifié de "précipitée" l'interdiction des réseaux sociaux prévue pour les mineurs australiens (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

09.12.2025, 18:44

09.12.2025, 18:50

L'Australie va interdire aux moins de 16 ans, à partir du 10 décembre, l'accès à une série des plateformes et sites web les plus populaires au monde, notamment Facebook, Instagram, TikTok et YouTube.

Une mesure inédite dont l'application sera scrutée dans le monde, les différents organismes de régulation nationales faisant face partout aux potentiels effets néfastes des réseaux sociaux sur la jeunesse.

«Surtout, cette loi ne tiendra pas sa promesse de mettre les enfants plus en sécurité en ligne et, en fait, rendra les enfants australiens moins en sécurité sur YouTube», a déclaré la société américaine dans un communiqué. «Nous l'avons entendu de parents et d'éducateurs qui partagent ces inquiétudes», assure le géant du streaming vidéo.

Pas d'exemption

Le site, l'un des plus consultés au monde, aurait pu être exempté, afin de permettre aux enfants d'y visionner des vidéos éducatives. Mais le gouvernement a abandonné l'idée en juillet, estimant que les jeunes devaient absolument être protégés des «algorithmes prédateurs».

YouTube a assuré que tous ses utilisateurs âgés de moins de 16 ans seraient automatiquement exclus le 10 décembre. L'entreprise déterminera qui est concerné en se basant sur les âges renseignés par les internautes sur leurs comptes Google, servant à se connecter à YouTube.

Protection de la jeunesse. En Australie, les moins de 16 ans bloqués sur les réseaux sociaux

Protection de la jeunesseEn Australie, les moins de 16 ans bloqués sur les réseaux sociaux

Néanmoins, les mineurs pourront toujours aller sur le site sans compte, mais ils n'auront plus accès à des fonctionnalités telles que les «paramètres de bien-être», relatifs au confort notamment, et les «filtres de sécurité» conçus, par exemple, pour empêcher des vidéos non-destinées à certains publics d'apparaître.

«Franchement étrange»

Selon Rachel Lord, responsable de la politique publique de YouTube, cette «réglementation précipitée comprend mal (la) plateforme et la façon dont les jeunes Australiens l'utilisent». La plateforme ne supprimera pas les comptes et donnera la possibilité aux détenteurs de les réactiver quand ils auront atteint l'âge légal.

En réponse, la ministre des Communications Anika Wells a qualifié la position de l'entreprise de «franchement étrange». «Si YouTube nous rappelle à tous qu'il n'est pas sûr et qu'il contient des contenus inappropriés pour les utilisateurs soumis à une restriction d'âge, c'est un problème que YouTube doit résoudre», a-t-elle déclaré.

«Avec une seule loi, nous pouvons protéger la génération Alpha d'être aspirée dans le purgatoire par les algorithmes prédateurs», a-t-elle ajouté.

Des centaines de milliers d'adolescents seront concernés, Instagram à lui seul comptant environ 350'000 usagers australiens entre de 13 à 15 ans. D'autres applications et sites comme Roblox, Pinterest et WhatsApp sont actuellement exemptées, mais la liste pourrait évoluer.

«Loin d'être parfaite»

Pour Mme Wells, «cette loi en particulier ne résoudra pas tous les problèmes liés à Internet, mais elle permettra aux enfants de devenir plus facilement une meilleure version d'eux-mêmes».

Le gouvernement australien a reconnu que l'interdiction serait loin d'être parfaite au début et que certains utilisateurs mineurs passeraient entre les mailles du filet avant que le système ne soit amélioré.

Samuel Umtiti à cœur ouvert. «Tout le monde pensait que j'étais heureux parce que je gagnais de l'argent»

Samuel Umtiti à cœur ouvert«Tout le monde pensait que j'étais heureux parce que je gagnais de l'argent»

Les opérateurs en infraction s'exposeront à des amendes de 32 millions de dollars s'ils ne réalisent pas des «avancées raisonnables» pour se conformer. Cependant, ce concept n'a pas été clairement expliqué par les autorités.

Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a qualifié les réseaux sociaux de «plateforme de pression sociale, vectrice d'anxiété, un outil pour les arnaqueurs et, pire que tout, pour les prédateurs en ligne».

