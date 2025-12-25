  1. Clients Privés
Nouveau plan Zelensky a parlé avec les émissaires Witkoff et Kushner

ATS

25.12.2025 - 17:38

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé jeudi avoir discuté au téléphone avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, après avoir révélé la veille les détails du nouveau plan américain visant à mettre fin à la guerre avec la Russie.

Volodymyr Zelensky continue ses échanges avec les responsables américains.
Volodymyr Zelensky continue ses échanges avec les responsables américains.
ATS

Keystone-SDA

25.12.2025, 17:38

25.12.2025, 17:40

«Nous avons discuté de certains détails importants du travail en cours. Il existe de bonnes idées qui peuvent contribuer à un résultat commun et à une paix durable», a indiqué M. Zelensky sur Facebook.

Il a affirmé avoir eu une «très bonne conversation» avec les émissaires américains et les a remerciés pour «leur approche constructive, leur travail intensif et leurs paroles aimables».

«J'espère que les ententes conclues aujourd'hui à l'occasion de Noël et les idées dont nous avons discuté s'avéreront utiles», a poursuivi M. Zelensky.

Le président ukrainien avait révélé mercredi la nouvelle mouture du plan américain visant à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, négociée depuis des semaines entre Washington et Kiev.

Ce texte prévoit un gel du front aux lignes actuelles tout en n'offrant aucune solution immédiate sur l'épineuse question des territoires occupés par la Russie, qui représentent plus de 19% de l'Ukraine.

Contrairement à la version originale, rédigée par les Américains, de ce document, la nouvelle mouture laisse de côté deux exigences majeures de Moscou: un retrait des forces ukrainiennes des territoires du Donbass encore sous leur contrôle et un engagement juridiquement contraignant de Kiev à ne pas adhérer à l'Otan.

Pour cette raison, un accord de Moscou à cette nouvelle version semble improbable. Interrogé à ce sujet mercredi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué que Moscou était en train de «formuler sa position» et refusé d'en commenter les détails.

