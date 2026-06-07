Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué avoir rencontré à Kiev l'oligarque russe Roman Abramovitch et lui avoir transmis des messages destinés à Vladimir Poutine à propos de la guerre, dans une interview dimanche à la chaîne Sky News.

Volodymyr Zelensky a indiqué que son «message clé» avait été que Kiev ne cèderait pas le Donbass, région industrielle de l'est de l'Ukraine aujourd'hui partiellement sous contrôle russe. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Roman Abramovitch, sanctionné par le Royaume-Uni et l'UE à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022 pour ses liens avec le Kremlin, «est venu à Kiev. Il a dit: (...) 'Je veux prendre un message de votre part et le transmettre à Poutine'», a déclaré le président ukrainien, qui se trouvait à Londres dimanche pour des discussions avec les dirigeants britannique, français et allemand.

Volodymyr Zelensky a indiqué que son «message clé» avait été que Kiev ne cèderait pas le Donbass, région industrielle de l'est de l'Ukraine aujourd'hui partiellement sous contrôle russe. «Je lui ai dit, 'nous ne partirons pas de notre territoire, non, nous ne vous accorderons pas une victoire comme ça'», a ajouté le dirigeant ukrainien sur Sky News.

Il a ajouté avoir dit à Roman Abramovitch qu'il était prêt à rencontrer le président russe en tête-à-tête, ce qu'il a proposé dans une lettre publiée jeudi. Vladimir Poutine a rejeté vendredi l'idée d'une telle rencontre tant qu'un accord final n'aura pas été négocié en amont pour mettre fin à la guerre.

Le président russe avait évoqué vendredi, lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg, la visite à Kiev d'un homme d'affaires russe, mais sans le nommer. «Je connais cette personne depuis longtemps. Bien que nous n'entretenions pas de liens étroits, je le considère comme quelqu'un de digne de confiance et d'honnête», avait indiqué Vladimir Poutine selon la traduction de ses propos fournie par le Kremlin.

Il avait indiqué que l'homme d'affaires l'avait contacté «il y a trois semaines» en lui disant avoir été «invité à Kiev», et lui avait fait part de son intention d'y aller pour «écouter» et lui «rendre compte des discussions». Le président russe a ajouté l'avoir rencontré à son retour, et avoir été informé que «M. Zelensky demandait une rencontre».