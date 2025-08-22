  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Signaux indécents» Zelensky accuse Poutine de vouloir «se soustraire» à un sommet

ATS

22.8.2025 - 05:31

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé jeudi son homologue russe Vladimir Poutine de chercher à «se soustraire» à une rencontre pour trouver une issue à la guerre provoquée par l'invasion russe. Il a pointé l'attaque massive jeudi de drones et de missiles.

L'attaque russe massive de jeudi a détruit une entreprise américaine dans la ville de Moukatchevo, dans l'ouest de l'Ukraine.
L'attaque russe massive de jeudi a détruit une entreprise américaine dans la ville de Moukatchevo, dans l'ouest de l'Ukraine.
ATS

Keystone-SDA

22.08.2025, 05:31

22.08.2025, 06:27

«A l'heure actuelle, les signaux envoyés par la Russie sont tout simplement indécents. Ils essaient de se soustraire à la nécessité d'organiser une réunion», a accusé M. Zelensky dans son adresse quotidienne sur les réseaux sociaux jeudi soir. A la place, les Russes «poursuivent leurs attaques massives contre l'Ukraine et leurs assauts féroces le long de la ligne de front», a-t-il dénoncé.

La Russie a lancé dans la nuit de mercredi à jeudi une attaque massive sur l'Ukraine, utilisant 574 drones et 40 missiles, selon l'armée de l'air ukrainienne, un nombre record depuis la mi-juillet.

Ces frappes ont fait deux morts, un à Kherson et un autre à Lviv, dans l'ouest du pays. Elles ont aussi largement détruit une entreprise américaine dans la ville de Moukatchevo, dans l'ouest de l'Ukraine.

«Les Russes savaient exactement où ils avaient lancé les missiles. Nous croyons qu'il s'agissait d'une frappe délibérée spécifiquement sur une propriété appartenant à des Américains», a noté le président ukrainien. L'attaque contre Moukatchevo a fait 23 blessés, selon un nouveau bilan des autorités locales.

«Approche différente»

Très satisfait de sa rencontre avec M. Poutine le 15 août, le président américain Donald Trump a reconnu jeudi qu'il n'en saurait davantage sur les chances de paix que «dans les deux prochaines semaines». «Après cela, nous devrons peut-être adopter une approche différente», a-t-il estimé sans autre détail.

Après avoir rencontré M. Poutine en Alaska puis M. Zelensky lundi à la Maison-Blanche, Donald Trump avait dit préparer une rencontre entre les dirigeants russe et ukrainien. Mais la participation des belligérants semble encore loin d'être acquise.

Si Vladimir Poutine semble avoir accepté le principe de cette rencontre, qu'il refusait jusque-là, ni date ni lieu n'ont été annoncés. Et Moscou a souligné mercredi qu'une telle rencontre devait être «préparée avec le plus grand soin».

Les plus lus

«Si Musk veut aller sur Mars, il ne doit pas se mettre en travers du chemin de Poutine»
Trump distribue des pizzas et prononce un étrange discours
Vevey: le prof de théâtre faisait boire, puis agressait sexuellement ses élèves
Une juge de Floride risque de déclencher la furia de Donald Trump !
Les turbulences aériennes devraient augmenter drastiquement !
«Je t’aime, Erich» - Lindsey Vonn pleure la mort de son mentor