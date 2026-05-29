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«Protégez vos vies» Zelensky alerte : la Russie «prépare une nouvelle frappe massive» contre l'Ukraine

Basile Mermoud

29.5.2026

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé vendredi que Moscou «prépare une nouvelle frappe massive» contre l'Ukraine, alors que la Russie appelle les diplomates étrangers à quitter Kiev, déjà massivement bombardée le week-end dernier.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky delivers a speech during the reburial ceremony of Andriy Melnyk, who died in 1964 and was the leader of a branch of the Organisation of Ukrainian Nationalists (OUN), along with his wife Sofia, at the National Military Memorial Cemetery near Kyiv on May 25, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. Andriy Melnyk was buried in luxemburg after he died in Cologne, West Germany and his repatriation is part of a wider state-led project to create a pantheon to historic heroes. (Photo by Genya SAVILOV / AFP)
Ukraine's President Volodymyr Zelensky delivers a speech during the reburial ceremony of Andriy Melnyk, who died in 1964 and was the leader of a branch of the Organisation of Ukrainian Nationalists (OUN), along with his wife Sofia, at the National Military Memorial Cemetery near Kyiv on May 25, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. Andriy Melnyk was buried in luxemburg after he died in Cologne, West Germany and his repatriation is part of a wider state-led project to create a pantheon to historic heroes. (Photo by Genya SAVILOV / AFP)
AFP

29.05.2026, 21:31

29.05.2026, 22:11

«Nous disposons de renseignements selon lesquelles la Russie prépare une nouvelle frappe massive. Soyez attentifs aux alertes aériennes et protégez vos vies», a déclaré M. Zelensky dans un message sur les réseaux sociaux.

La capitale ukrainienne a été particulièrement touchée le week-end dernier dans une attaque russe, l'une des plus massives en plus de quatre ans d'invasion, qui a mis en évidence la dépendance de Kiev envers ses alliés pour défendre son ciel contre les missiles russes.

La Russie fait planer depuis plusieurs jours la menace d'une escalade dans ses attaques sur l'Ukraine, exhortant les diplomates étrangers à évacuer Kiev, pour se venger d'une frappe ukrainienne sur un dortoir et un lycée professionnel à Starobilsk (Starobelsk en russe), dans la région de Lougansk occupée par la Russie dans l'est de l'Ukraine, et qui a fait selon Moscou 21 morts.

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Le président ukrainien a répété son appel envers les alliés de l'Ukraine de permettre et financer son approvisionnement en missiles Patriot, seuls capable d'intercepter les missiles balistiques russes.

«L'approvisionnement adéquat dépend des États-Unis – nous espérons que la voix de l'Ukraine sera entendue», a déclaré M. Zelensky.

M. Zelensky s'est adressé, dans une lettre signée mardi, au président Donald Trump et au Congrès américain pour demander à son homologue fournir à Kiev davantage de missiles pour les systèmes de défense antiaérienne Patriot afin de faire face à l'intensification des attaques aériennes russes.

Le dirigeant ukrainien a également affirmé que de «nouvelles décisions en Europe» sont en préparation «pour garantir notre propre défense Européenne anti-balistique», avec «des réunions importantes et des négociations prévues dans les prochaines semaines».

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L'Ukraine a également intensifié de son côté ses frappes sur les territoires occupés et la Russie en représailles aux bombardements russes quotidiens.

Les efforts de négociations sous médiation américaine pour mettre un terme au conflit sont, eux, au point mort depuis l'éclatement de la guerre au Moyen-Orient, qui accapare l'attention et les moyens de Washington.

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