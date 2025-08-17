Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera à Bruxelles dimanche après-midi pour participer à la visioconférence des alliés européens de l'Ukraine au sujet de l'accord de paix voulu par Donald Trump après sa rencontre avec Vladimir Poutine, a annoncé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky visitant une usine de production de drones intercepteurs dans un lieu tenu secret en Ukraine, le 25 juillet 2025 (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Cet après-midi, j'accueillerai Volodymyr Zelensky à Bruxelles», a-t-elle déclaré dans une publication sur le réseau social X.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé qu'elle se rendrait avec plusieurs dirigeants européens à la Maison-Blanche lundi aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

«A la demande du président Zelensky, je participerai demain à la réunion avec le président Trump et d'autres dirigeants européens à la Maison-Blanche», a-t-elle déclaré sur le réseau social X.