  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ukraine Qui est Boudanov, le nouveau directeur de cabinet de Zelensky?

ATS

2.1.2026 - 14:48

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi avoir choisi le chef du renseignement militaire Kyrylo Boudanov, réputé pour avoir orchestré de retentissantes opérations contre la Russie, pour diriger son administration.

«C'est un honneur pour moi et une responsabilité de me concentrer sur les questions de sécurité stratégique d'importance cruciale pour notre Etat en ce moment historique pour l'Ukraine», a réagi M. Boudanov
«C'est un honneur pour moi et une responsabilité de me concentrer sur les questions de sécurité stratégique d'importance cruciale pour notre Etat en ce moment historique pour l'Ukraine», a réagi M. Boudanov
AFP

Keystone-SDA

02.01.2026, 14:48

«J'ai eu une rencontre avec Kyrylo Boudanov et lui ai proposé de prendre la tête du cabinet présidentiel», a écrit M. Zelensky sur les réseaux sociaux. «C'est un honneur pour moi et une responsabilité de me concentrer sur les questions de sécurité stratégique d'importance cruciale pour notre Etat en ce moment historique pour l'Ukraine», a réagi M. Boudanov peu après, sur Telegram.

«Des procédures formelles» pour sa nomination officielle «ont commencé», a indiqué aux journalistes un conseiller du président, Dmytro Lytvyn. Le précédent chef de l'administration, Andriï Iermak, très influent, avait quitté son poste fin novembre à la suite d'un scandale de corruption au sein du gouvernement.

Des agences anticorruption ukrainiennes avaient mené des perquisitions à son domicile, sans l'inscrire à ce stade sur la liste des suspects. Son successeur Kyrylo Boudanov, qui aura 40 ans dans deux jours, s'est forgé une réputation auréolée de coups d'éclat, après presque quatre ans d'invasion russe en Ukraine.

«Forces nécessaire»

A la tête du département du renseignement militaire ukrainien (GUR) depuis 2020, M. Boudanov a personnellement participé à plusieurs opérations militaires dans lesquelles il a été blessé. Selon le porte-parole du GUR, il a également été visé par «plus de dix tentatives d'attentats».

«L'Ukraine a aujourd'hui besoin de se concentrer davantage sur les questions de sécurité et sur le développement des forces de défense et de sécurité, ainsi que sur la voie diplomatique dans les négociations», a déclaré M. Zelensky en expliquant son choix. «Kyrylo possède une expertise particulière dans ces domaines et la force nécessaire pour obtenir des résultats», a-t-il poursuivi.

Les plus lus

Crans-Montana: suivez la conférence de presse des autorités
La propriétaire serait blessée – De nouveaux détails émergent
Toutes les victimes ont été identifiées au CHUV
Live-blog : suivez les dernières infos en continu
Une photo montre le début probable de l'incendie et rappelle un autre drame
Crans-Montana sous le choc, devant les caméras du monde entier