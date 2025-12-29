Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé lundi un «mensonge» de Moscou après que le ministre russe des Affaires étrangères a accusé Kiev d'avoir lancé dans la nuit des drones contre la résidence de Vladimir Poutine dans la région de Novgorod.

Le président ukrainien a démenti l'accusation russe lors d'un échange virtuel avec des journalistes (archives). ats

«Encore un mensonge de la Fédération de Russie», a dénoncé le dirigeant ukrainien lors d'un échange virtuel avec des journalistes, estimant que Moscou «prépare simplement le terrain pour mener des frappes, probablement sur la capitale et probablement sur des bâtiments gouvernementaux».