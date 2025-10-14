  1. Clients Privés
Ukraine Zelensky déchoit de leur nationalité le maire d’Odessa et un célèbre danseur de ballet

Basile Mermoud

14.10.2025

Le président Volodymyr Zelensky a déchu de la nationalité ukrainienne le maire d'Odessa, Gennadi Troukhanov, une figure bien connue de la politique locale, ainsi que le danseur de ballet Sergueï Polounine, qui a fait scandale par ses prises de position pro-Kremlin.

Sergueï Polounine, qui arbore sur le torse un large tatouage représentant le président Vladimir Poutine, est parfois qualifié de «mauvais garçon» du ballet pour ses performances passionnées et ses déclarations polémiques (archives).
AFP

Agence France-Presse

14.10.2025, 18:32

14.10.2025, 18:35

«La citoyenneté ukrainienne du maire d'Odessa, Gennadi Troukhanov, a été suspendue», ont annoncé mardi sur Telegram les services de sécurité ukrainiens (SBU) en citant un décret signé par Volodymyr Zelensky. Le SBU a accusé M. Troukhanov d'avoir la nationalité russe et de «posséder un passeport international valide du pays agresseur», ce que l'intéressé a toujours démenti.

Ukraine. Trump confirme qu'il recevra Zelensky vendredi à la Maison-Blanche

UkraineTrump confirme qu'il recevra Zelensky vendredi à la Maison-Blanche

Ancien député, M. Troukhanov est depuis 2014 le maire d'Odessa, la troisième plus grande ville d'Ukraine et un important port sur la mer Noire, dans le sud de l'Ukraine. Le retrait de sa nationalité ukrainienne devrait de facto le priver de son mandat de maire. «Je n'ai jamais reçu de passeport de citoyen russe. Je suis citoyen ukrainien», a réagi Gennadi Troukhanov dans un message adressé aux citoyens d'Odessa.

Tendances prorusses

Il a assuré qu'il «continuera à exercer les fonctions de maire élu» tant que possible, et a promis un recours devant la Cour suprême et la Cour européenne des droits de l'homme.

Autrefois considéré comme un homme politique aux tendances prorusses, M. Troukhanov avait fait volte-face après l'invasion de l'Ukraine en 2022 et fustigé publiquement Moscou tout en s'attelant à la défense d'Odessa et à l'aide à l'armée ukrainienne.

Une source au sein de la présidence ukrainienne a indiqué à l'AFP que le danseur de ballet Sergueï Polounine avait également été déchu de la nationalité ukrainienne.

Besoins prioritaires. Zelensky: «La Russie a peur que les Américains nous donnent des Tomahawk»

Besoins prioritairesZelensky: «La Russie a peur que les Américains nous donnent des Tomahawk»

M. Polounine, qui arbore sur le torse un large tatouage représentant le président Vladimir Poutine, est parfois qualifié de «mauvais garçon» du ballet pour ses performances passionnées et ses déclarations polémiques. Il avait quitté subitement le Royal Ballet britannique en 2012 après avoir y été promu danseur étoile.

Né dans le sud de l'Ukraine, il détient la nationalité russe depuis 2018. Il a soutenu l'invasion russe en 2022 et auparavant, en 2014, salué l'annexion par la Russie de la Crimée, où il a vécu et travaillé. Selon la source interrogée par l'AFP, M. Zelensky a par ailleurs déchu de la nationalité ukrainienne l'ex-député Oleg Tsariov, passé côté prorusse et victime d'une tentative d'assassinat en 2023.

