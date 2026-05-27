«Après tout ce que nous avons traversé ensemble...» – La lettre de Zelensky à Trump

Volodymyr Zelensky a demandé à Donald Trump de fournir à Kiev davantage de missiles pour les systèmes de défense antiaérienne Patriot, pour faire face à l'intensification des attaques russes, selon une lettre du président ukrainien à son homologue américain que l'AFP a pu consulter mercredi.

«Nous comprenons que les États-Unis continuent d'assumer la responsabilité de leur propre défense et de la protection de leurs alliés et partenaires», a poursuivi M. Zelensky dans sa lettre. «Cependant, après tout ce que nous avons traversé ensemble, n'avons-nous pas gagné notre place parmi vos alliés?» ats

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Cette lettre a été signée mardi, deux jours après une frappe dévastatrice de Moscou contre l'Ukraine qui a impliqué près de 600 drones, environ 90 missiles, dont le missile balistique à portée intermédiaire Orechnik à capacité nucléaire, utilisé pour la troisième fois depuis le début du conflit.

Les dégâts de cette attaque russe, l'une des plus massives en plus de quatre ans d'invasion, ont mis en évidence la dépendance de Kiev envers ses alliés pour défendre son ciel contre les missiles russes, alors que Moscou a averti de nouvelles frappes massives à venir.

Dans cette missive adressée à Donald Trump et au Congrès américain, M. Zelensky a demandé aux Etats-Unis d'«aider» l'Ukraine à «obtenir cet outil de protection vital contre la terreur russe – les missiles Patriot PAC-3 et des systèmes supplémentaires – afin d'arrêter les missiles balistiques russes et les autres attaques de missiles russes» sur l'Ukraine.

«Nous comprenons que les États-Unis continuent d'assumer la responsabilité de leur propre défense et de la protection de leurs alliés et partenaires», a poursuivi M. Zelensky dans sa lettre. «Cependant, après tout ce que nous avons traversé ensemble, n'avons-nous pas gagné notre place parmi vos alliés?»

Diplomatie au point mort

Les relations entre les deux chefs d'Etat sont difficiles depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.

Ce dernier a répété à de multiples reprises vouloir mettre un terme au conflit entre Kiev et Moscou, mais les efforts de négociations sous médiation américaine sont au point mort depuis l'éclatement de la guerre au Moyen-Orient qui accapare l'attention et les moyens de Washington.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a indiqué mardi que «les Etats-Unis (étaient) prêts et disposés à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faciliter la fin de cette guerre, et nous espérons que l'occasion se présentera à un moment donné».

Moscou de son côté a appelé le personnel diplomatique étranger à quitter Kiev en prévision de nouveaux bombardements, en réponse selon les autorités russes à une frappe ukrainienne dans la nuit de jeudi à vendredi sur le dortoir d'un lycée à Starobilsk (Starobelsk en russe), dans la région de Lougansk occupée par Moscou dans l'est de l'Ukraine, qui a fait 21 morts.

L'Ukraine affirme détruire 90% des drones de combat longue portée avec un système d'interception qu'elle a développé, ainsi qu'une bonne partie des missiles de croisière.

Mais les systèmes américains Patriot restent la seule arme efficace pour contrer les missiles balistiques lancés par Moscou, le «dernier avantage majeur sur le champ de bataille» de Vladimir Poutine selon la lettre de M. Zelensky.

«Difficile de trouver des missiles»

Ces coûteux missiles sont financés par les alliés de Kiev via le programme PURL, qui «est actuellement la seule voie disponible pour obtenir des intercepteurs Patriot», a souligné le président ukrainien.

Un haut responsable de la présidence ukrainienne s'exprimant sous le couvert de l'anonymat a de son côté indiqué à l'AFP que l'approvisionnement de l'Ukraine se trouvait dans une situation «compliquée».

«En ce moment, il est tout simplement difficile de trouver des missiles, quand il y a tant d'autres commandes dans le Golfe et ailleurs», a-t-il indiqué. «Et les livraisons via PURL ont également ralenti».

M. Zelensky a indiqué que l'Ukraine devait «se concentrer sur six mois jusqu'à novembre», selon le porte-parole de la présidence Dmytro Lytvyn, qui a démenti une information parue dans The Economist selon laquelle le président ukrainien aurait donné l'ordre de se préparer pour deux à trois ans de guerre supplémentaires.

La guerre au Moyen?Orient, qui a vu les alliés des États-Unis utiliser d'importantes quantités de munitions de défense antiaérienne pour protéger des sites dans le Golfe, a aggravé une pénurie à laquelle l'Ukraine est confrontée depuis le début de l'invasion russe.

Parallèlement, le succès de l'Ukraine dans la guerre des drones a attiré l'attention des riches États du Golfe, eux-mêmes visés par les mêmes types de drones de conception iranienne utilisés par Moscou et que l'Ukraine a appris à contrer.