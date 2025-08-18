  1. Clients Privés
Revirement de situation Zelensky dit avoir eu sa «meilleure» conversation avec Trump

ATS

18.8.2025 - 22:00

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'est réjoui lundi devant Donald Trump qui le recevait à la Maison Blanche d'avoir eu avec lui «la meilleure» de leurs discussions pour tenter de trouver une issue à la guerre dans son pays.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'exprime lors d'une conférence de presse à l'issue d'un entretien téléphonique avec le président américain Donald Trump à Kiev, en Ukraine, le 19 mai 2025 (archives).
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'exprime lors d'une conférence de presse à l'issue d'un entretien téléphonique avec le président américain Donald Trump à Kiev, en Ukraine, le 19 mai 2025 (archives).
IMAGO/Anadolu Agency

Keystone-SDA

18.08.2025, 22:00

«Je pense que nous avons eu une très bonne conversation avec le président Trump, c'était vraiment la meilleure – enfin, pardon, peut-être que la meilleure aura lieu à l'avenir – mais c'était vraiment bien, et nous avons parlé de choses extrêmement sensibles», a déclaré M. Zelensky, assis autour d'une table où étaient également M. Trump et les dirigeants de puissances européennes.

