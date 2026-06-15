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Sommet à Evian Zelensky dit avoir proposé une rencontre avec Poutine au G7

ATS

15.6.2026 - 16:23

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé lundi qu'il avait proposé de rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine lors du G7 en France, mais que la Russie «n'est pas prête» à négocier une fin de la guerre en Ukraine.

M. Zelensky a déjà proposé une rencontre à M. Poutine pour négocier un accord de sortie du conflit, déclenché par l'invasion russe à pleine échelle de l'Ukraine en février 2022.
M. Zelensky a déjà proposé une rencontre à M. Poutine pour négocier un accord de sortie du conflit, déclenché par l'invasion russe à pleine échelle de l'Ukraine en février 2022.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.06.2026, 16:23

«Nous avons transmis le message que nous sommes prêts à rencontrer (Vladimir) Poutine au G7, car (Donald) Trump y est, (Emmanuel) Macron y est, (Keir) Starmer, (Friedrich) Merz, donc les Européens plus les Américains. C'est une très bonne opportunité de se rencontrer tous», a indiqué le dirigeant ukrainien en anglais à des journalistes.

«L'Europe et les Etats-Unis ont donné leur accord, et la Russie a montré une fois de plus qu'ils ne sont pas prêts à parler», a dit M. Zelensky, estimant qu'il faut accentuer la pression sur le président russe, «jusqu'à ce qu'il mette fin à la guerre».

Le dirigeant ukrainien s'exprimait depuis le complexe orthodoxe de la Laure des Grottes de Kiev, où la cathédrale de la Dormition a été fortement endommagée dans des frappes russes dans la nuit de dimanche à lundi, qui ont fait cinq morts dans la capitale, onze dans tout le pays.

Une source au sein de la présidence ukrainienne a dit à des journalistes, dont l'AFP, qu'un tel message avait été «transmis il y a quelque temps via des canaux variés», mais qu'"aucune réponse claire n'a été donnée».

M. Zelensky a déjà proposé une rencontre à M. Poutine pour négocier un accord de sortie du conflit, déclenché par l'invasion russe à pleine échelle de l'Ukraine en février 2022. Le président russe a refusé, disant n'envisager une telle rencontre que pour signer un accord final.

Guerre en Ukraine. «Je propose une rencontre» : Zelensky invite directement Poutine à négocier

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