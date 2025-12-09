Zelensky dit être «prêt» à organiser des élections

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré mardi être «prêt» à organiser des élections présidentielles dans son pays. Il demande toutefois aux alliés de l'Ukraine de garantir leur sécurité alors que le pays fait face depuis bientôt quatre ans à l'invasion russe de son territoire.

M. Zelensky a dit qu'il demandait aux députés de préparer «des propositions sur la possibilité d'amender les fondements législatifs et la loi sur les élections sous loi martiale» (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Je suis prêt pour des élections», a déclaré M. Zelensky aux journalistes, répondant après la critique de son homologue américain Donald Trump sur l'absence de scrutin en Ukraine.

M. Trump a assuré mardi dans un interview à Politico que l'Ukraine, qui «a perdu beaucoup de territoires», devrait organiser des élections, accusant Kiev d'«utiliser la guerre» pour s'en abstenir.

«Je demande maintenant, je le déclare ouvertement, aux États-Unis de m'aider, éventuellement avec les collègues européens, à garantir la sécurité pour la tenue d'élections», a déclaré le président ukrainien. La loi martiale, en vigueur dans le pays depuis l'invasion russe commencée en février 2022, interdit la tenue d'élection.

L'Ukraine fait face aux bombardements russes quasi-quotidiens qui touchent l'ensemble du territoire, et des centaines de milliers d'Ukrainiens combattent sur le front.

L'OTAN s'éloigne

M. Zelensky a dit qu'il demandait aux députés de préparer «des propositions sur la possibilité d'amender les fondements législatifs et la loi sur les élections sous loi martiale».

Le dirigeant ukrainien a également confirmé que la proposition américaine initiale pour une sortie du conflit a été divisée en trois documents: un accord-cadre en 20 points, un document sur la questions des garanties de sécurité et un autre sur la reconstruction de l'Ukraine après la guerre.

«Il y en a trois, c'est vrai. Nous en discutons avec les Américains et avons déjà commencé les discussions avec les Européens», a déclaré M. Zelensky, ajoutant qu'il espérait remettre mercredi aux Etats-Unis une version mise à jour. Il a également reconnu que la possibilité pour l'Ukraine d'adhérer à l'Otan s'éloignait.

«Nous sommes réalistes, nous voulons vraiment être dans l'Otan. D'après moi, ce serait juste. Mais nous savons avec certitude que ni les Etats-Unis, ni quelques autres pays, pour être honnête, ne voient l'Ukraine dans l'Otan à l'heure actuelle», a déclaré M. Zelensky aux journalistes.