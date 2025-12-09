  1. Clients Privés
Ukraine Zelensky dit être «prêt» à organiser des élections

ATS

9.12.2025 - 22:42

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré mardi être «prêt» à organiser des élections présidentielles dans son pays. Il demande toutefois aux alliés de l'Ukraine de garantir leur sécurité alors que le pays fait face depuis bientôt quatre ans à l'invasion russe de son territoire.

M. Zelensky a dit qu'il demandait aux députés de préparer «des propositions sur la possibilité d'amender les fondements législatifs et la loi sur les élections sous loi martiale» (archives). 
KEYSTONE

Keystone-SDA

«Je suis prêt pour des élections», a déclaré M. Zelensky aux journalistes, répondant après la critique de son homologue américain Donald Trump sur l'absence de scrutin en Ukraine.

M. Trump a assuré mardi dans un interview à Politico que l'Ukraine, qui «a perdu beaucoup de territoires», devrait organiser des élections, accusant Kiev d'«utiliser la guerre» pour s'en abstenir.

Une première depuis 2022. Un soldat britannique meurt en Ukraine dans un «accident»

«Je demande maintenant, je le déclare ouvertement, aux États-Unis de m'aider, éventuellement avec les collègues européens, à garantir la sécurité pour la tenue d'élections», a déclaré le président ukrainien. La loi martiale, en vigueur dans le pays depuis l'invasion russe commencée en février 2022, interdit la tenue d'élection.

L'Ukraine fait face aux bombardements russes quasi-quotidiens qui touchent l'ensemble du territoire, et des centaines de milliers d'Ukrainiens combattent sur le front.

L'OTAN s'éloigne

M. Zelensky a dit qu'il demandait aux députés de préparer «des propositions sur la possibilité d'amender les fondements législatifs et la loi sur les élections sous loi martiale».

Le dirigeant ukrainien a également confirmé que la proposition américaine initiale pour une sortie du conflit a été divisée en trois documents: un accord-cadre en 20 points, un document sur la questions des garanties de sécurité et un autre sur la reconstruction de l'Ukraine après la guerre.

Scepticisme à l'ordre du jour. Zelensky fait le point à Londres avec ses alliés européens

«Il y en a trois, c'est vrai. Nous en discutons avec les Américains et avons déjà commencé les discussions avec les Européens», a déclaré M. Zelensky, ajoutant qu'il espérait remettre mercredi aux Etats-Unis une version mise à jour. Il a également reconnu que la possibilité pour l'Ukraine d'adhérer à l'Otan s'éloignait.

«Nous sommes réalistes, nous voulons vraiment être dans l'Otan. D'après moi, ce serait juste. Mais nous savons avec certitude que ni les Etats-Unis, ni quelques autres pays, pour être honnête, ne voient l'Ukraine dans l'Otan à l'heure actuelle», a déclaré M. Zelensky aux journalistes.

