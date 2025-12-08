Les alliés européens ont affiché lundi à Londres leur solidarité avec Volodymyr Zelensky, et fait part de leur «scepticisme» sur «certains détails» des propositions américaines visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.

Volodymyr Zelenskyy devant le 10, Downing Street, avec, de gauche à droite, son hôte le premier ministre britannique Keir Starmer, le président français Emmanuel Macron, et le chancelier allemand Friedrich Merz. ATS

Les dirigeants français, allemand et britannique se sont réunis un peu moins de deux heures autour du président ukrainien, auquel le président Donald Trump avait reproché dans la nuit de «ne pas avoir lu» les dernières propositions américaines. Des propositions dont le contenu n'a pas filtré jusqu'ici.

S'exprimant à l'ouverture de la réunion à Londres, le chancelier allemand Friedrich Merz s'est dit «sceptique» sur «certains détails que nous voyons dans les documents provenant des Etats-Unis». Il n'a pas précisé à quels documents il faisait référence.

Le président français Emmanuel Macron a semblé aller dans le même sens en soulignant que «la principale question» était «la convergence entre nos positions communes, entre Européens et Ukrainiens, et les Etats-Unis.