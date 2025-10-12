  1. Clients Privés
«Besoins prioritaires» Zelensky à Macron: l’Ukraine veut plus de défenses aériennes

ATS

12.10.2025 - 16:02

Volodymyr Zelensky a exhorté Emmanuel Macron à renforcer l’aide militaire à l’Ukraine, notamment en matière de défense antiaérienne. Le président ukrainien a averti que la Russie tirait profit des tensions internes des pays occidentaux pour intensifier ses attaques.

ATS

Keystone-SDA

12.10.2025, 16:02

12.10.2025, 17:56

«J'ai parlé avec le président Emmanuel Macron (...) Je l'ai informé de nos besoins prioritaires – et en premier lieu des systèmes de défense antiaérienne et des missiles», a dit le dirigeant ukrainien sur sa page Facebook.

M. Zelensky a estimé que «la Russie profite de la situation actuelle – du fait que le Moyen-Orient et les problèmes internes de chaque pays attirent une attention maximale».

Dénonçant des frappes russes «devenues encore plus ignobles», il a ajouté avoir discuté «de la manière de contrer cela» avec le président français, actuellement confronté à une crise politique intérieure.

La Russie a récemment intensifié ses attaques nocturnes de drones et de missiles contre l'Ukraine, ciblant en particulier le système énergétique du pays à l'approche de l'hiver.

Vendredi, l'un des plus importants pilonnages russes du système énergétique ukrainien a plongé dans le noir une grande partie de la capitale Kiev et neuf autres régions.

«Plus de 3100 drones, 92 missiles et 1360 bombes planantes»

Au cours de la semaine passée, «plus de 3100 drones, 92 missiles et quelque 1360 bombes planantes ont été utilisés contre l'Ukraine», a dénoncé dimanche M. Zelensky dans un message Facebook distinct.

La veille, il avait exhorté son homologue américain Donald Trump à négocier la paix en Ukraine, après être parvenu à un accord sur Gaza.

«Si une guerre peut être arrêtée dans une région, alors d'autres guerres peuvent certainement aussi être arrêtées, y compris la guerre menée par la Russie», avait-il souligné lors d'un entretien téléphonique.

Selon un décompte de l'ONU rendu public vendredi, le mois de septembre a été particulièrement meurtrier pour les civils ukrainiens, confirmant «la tendance inquiétante à la violence intense» contre la population.

