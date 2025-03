Zelensky tend la main à Trump : «Prêt à travailler sous son autorité»

Volodymyr Zelensky s'est déclaré mardi prêt à «travailler sous l'autorité» de Donald Trump pour «obtenir une paix durable» en Ukraine. Cela, en pleines tensions avec le locataire de la Maison Blanche.

L'Ukraine est «reconnaissante» de l'aide militaire américaine, a souligné Volodymyr Zelensky. sda

Keystone-SDA ATS

«Mon équipe et moi-même sommes prêts à travailler sous l'autorité du président Trump pour obtenir une paix durable», a déclaré M. Zelensky sur le réseau social X, tout en assurant vouloir «arranger les choses» avec le septuagénaire après leur vive altercation de vendredi.

«Notre rencontre à Washington, à la Maison Blanche, ne s'est pas déroulée comme c'était prévu. Il est regrettable que cela se soit passé ainsi. Il est temps d'arranger les choses», a affirmé Volodymyr Zelensky, disant souhaiter «la coopération et la communication (...) constructives à l'avenir».

Trêve» dans les airs et en mer»

Il a également proposé «une trêve» dans les airs et en mer ainsi qu'un échange de prisonniers avec la Russie comme «premières étapes» visant à «mettre fin à la guerre» déclenchée par l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.

«Les premières étapes pourraient être la libération des prisonniers et une trêve dans le ciel – interdiction des missiles, des drones à longue portée, des bombes sur les infrastructures» civiles, notamment énergétiques ainsi qu'"une trêve en mer immédiatement, si la Russie fait de même», a déclaré le président ukrainien.

L'Ukraine est «reconnaissante»

L'Ukraine est «reconnaissante» de l'aide militaire américaine, a encore souligné Volodymyr Zelensky, semblant répondre aux critiques de Donald Trump qui, lors de leur joute verbale à la Maison Blanche vendredi, lui avait reproché de s'être montré irrespectueux et de manquer de gratitude envers Washington pour ses efforts visant à mettre fin à la guerre.

Le milliardaire a par la suite ordonné lundi une «pause» dans l'aide militaire des États-Unis à l'Ukraine, cruciale pour la capacité de Kiev de se défendre.

«Nous apprécions vraiment tout ce que l'Amérique a fait pour aider l'Ukraine à maintenir sa souveraineté et son indépendance. Et nous nous souvenons du moment où les choses ont changé lorsque le président Trump (lors de son premier mandat) a fourni des Javelins (missiles anti-char américains) à l'Ukraine. Nous en sommes reconnaissants», a indiqué mardi M. Zelensky.

Prêt à signer «à tout moment»

Le président ukrainien s'est enfin dit prêt à signer «à tout moment» l'accord-cadre prévu avec les Etats-Unis sur l'exploitation des ressources minières ukrainiennes, dont la signature a été retardé ajournée en raison de la dispute avec Donald Trump.

«Nous considérons cet accord comme un pas vers une plus grande sécurité et des garanties de sécurité solides, et j'espère sincèrement qu'il fonctionnera efficacement», a souligné Volodymyr Zelensky.