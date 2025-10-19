  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ukraine Zelensky presse ses alliés de prendre des «mesures décisives»

ATS

19.10.2025 - 13:37

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé dimanche ses alliés à prendre «des mesures décisives», au retour de sa visite à Washington où il n'a pas obtenu de soutien militaire renforcé de la part des Etats-Unis.

Volodymyr Zelensky demande des mesures à ses alliés.
Volodymyr Zelensky demande des mesures à ses alliés.
ATS

Keystone-SDA

19.10.2025, 13:37

19.10.2025, 13:56

«L'Ukraine ne concédera jamais aux terroristes aucune récompense pour leurs crimes, et nous comptons sur nos partenaires pour maintenir cette position», a écrit Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux, appelant ses alliés européens et américain à prendre des «mesures décisives».

Le président ukrainien s'était rendu vendredi à la Maison Blanche pour demander à son homologue américain des missiles Tomahawk, d'une portée de 1600 kilomètres, afin de renforcer l'armée ukrainienne face aux forces russes. Donald Trump est resté sourd à cette requête.

Rencontre avec Zelensky. Pour Trump, «Poutine veut mettre fin à la guerre»

Rencontre avec ZelenskyPour Trump, «Poutine veut mettre fin à la guerre»

Coupures d'électricité

«La rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été très intéressante et cordiale, mais je lui ai dit, comme je l'ai par ailleurs fortement suggéré au président Poutine, qu'il était temps d'arrêter la tuerie et de trouver un ACCORD», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Moscou a intensifié ses attaques sur les infrastructures civiles ukrainiennes ces dernières semaines, imposant à des milliers de personnes des coupures d'électricité à l'approche de l'hiver.

«Rien que cette semaine, la Russie a utilisé plus de 3270 drones d'attaque, 1370 bombes guidées aériennes et près de 50 missiles de types différents contre l'Ukraine», a affirmé Volodymyr Zelensky. Les autorités ukrainiennes ont fait état, plus tard dans la journée de dimanche, de la mort de deux personnes dans l'est du pays, où plus d'une dizaine de personnes ont été blessées.

Guerre en Ukraine. Trump reçoit Zelensky après avoir relancé son dialogue avec Poutine

Guerre en UkraineTrump reçoit Zelensky après avoir relancé son dialogue avec Poutine

Usines chimiques endommagées

L'Ukraine a en retour intensifié ses attaques contre les régions frontalières de l'ouest de la Russie et ses installations gazières et pétrolières. Ce week-end, des usines chimiques et des installations gazières situées dans deux régions russes situées à plus de 1500 kilomètres de la ligne de front ont été endommagées, ont déclaré les gouverneurs locaux.

L'armée russe a affirmé dimanche avoir pris deux villages dans les régions de Donetsk et de Zaporijjia en Ukraine. Les deux camps ont déclaré avoir intercepté des dizaines de drones lancés l'un contre l'autre au cours de la nuit.

Les plus lus

La couronne de l'impératrice Eugénie a été retrouvée
Deux ans de captivité : le récit des proches des derniers otages
Netanyahu accuse le Hamas de violer la trêve et ordonne à Tsahal d’agir «avec force»
Pas brillants, mais efficaces : les Sédunois assurent l’essentiel
Lionel Dugerdil juge que son score est «de bon augure pour la suite»
Son et lumière : faire le tour du monde grâce à «Rendez-vous Bundesplatz» à Berne