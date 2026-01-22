  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Guerre en Ukraine «Une année a passé et rien n'a changé» : Zelensky critique l'Europe à Davos

ATS

22.1.2026 - 17:08

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a donné un discours critique envers l'Europe à Davos, après s'être entretenu avec Donald Trump. «Une année a passé et rien n'a changé», a-t-il déclaré face à un maigre public réuni au Centre des Congrès.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé jeudi à Davos après avoir rencontré son homologue américain Donald Trump.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé jeudi à Davos après avoir rencontré son homologue américain Donald Trump.
ATS

Keystone-SDA

22.01.2026, 17:08

«L'année dernière, j'ai déclaré que l'Europe doit être capable d'assurer sa propre défense. Un an plus tard, rien n'a changé», a déclaré le dirigeant au Forum économique mondial (WEF) jeudi.

«Au lieu de devenir une vraie puissance mondiale, l'Europe reste un kaléidoscope beau mais fragmenté de petites et moyennes puissances», a-t-il regretté, ajoutant que l'«Europe a l'air perdue lorsqu'elle essaye de convaincre le président américain de changer». M. Zelensky a décrit un vieux continent «réactif» qui doit désormais agir.

Davos. Trump se moque de Macron: «Je l'ai vu jouer le dur à cuire avec ces lunettes de soleil»

DavosTrump se moque de Macron: «Je l'ai vu jouer le dur à cuire avec ces lunettes de soleil»

«Encore une fois, tout le monde est très positif, mais le soutien du président Trump est indispensable. Et encore une fois, aucune garantie de sécurité ne peut fonctionner sans les Etats-Unis», a-t-il déclaré. Le président ukrainien a également fustigé le soutien militaire européen apporté au Groenland, qu'il a jugé très maigre.

«L'Ukraine peut apporter son aide, nous avons l'expertise et les armes. Mais nous ne sommes pas membre de l'Otan», a-t-il dit, décrivant une Alliance transatlantique que «personne n'a vraiment vue en action».

Documents «presque prêts»

Le dirigeant ukrainien a donné son discours après avoir rencontré Donald Trump à Davos. Les documents en cours d'élaboration avec Washington pour mettre fin à l'invasion russe de l'Ukraine sont «presque prêts», a-t-il dit, décrivant une «bonne» discussion malgré un dialogue «pas simple».

Le président américain a également décrit une «bonne» réunion, appelant la Russie à mettre fin à la guerre. Ses émissaires Jared Kushner et Steve Witkoff sont en route vers Moscou pour poursuivre les pourparlers.

Actu et dicton du jour. Une toute nouvelle loi pourrait exonérer la commune de Crans-Montana

Actu et dicton du jourUne toute nouvelle loi pourrait exonérer la commune de Crans-Montana

Les deux prochains jours seront très importants, selon le chef d'Etat ukrainien. Il a évoqué des discussions «trilatérales» Ukraine-Russie-Etats-Unis cette semaine aux Emirats arabes unis, ajoutant que «les Russes doivent être prêts à des compromis». Le dirigeant n'a pas dit quel serait le format des discussions, ni si les représentants ukrainiens et russes discuteraient directement.

«Beaucoup de succès à Gaza»

Le même jour, Donald Trump a révélé son plan pour un «Nouveau Gaza», qui transformerait le territoire palestinien dévasté en un complexe luxueux de gratte-ciels sur sa façade maritime, un projet qui pourrait voir le jour dans trois ans.

Guerre en Ukriane. Attaque contre une résidence de Poutine : rien ne permet de la confirmer

Guerre en UkrianeAttaque contre une résidence de Poutine : rien ne permet de la confirmer

«Je vais avoir beaucoup de succès à Gaza, ça va être beau à voir», «je suis un promoteur immobilier dans l'âme (...) et j'ai dit, regardez ce site en bord de mer, regardez ce superbe lot foncier, ce que ce pourrait être pour tant de gens», s'est exclamé le président américain.

S'autoproclamant faiseur de paix, il a signé dans la matinée la charte fondatrice de son «Conseil de paix», qu'il va présider et censé œuvrer au règlement des conflits dans le monde, «en coordination», a-t-il promis, avec les Nations unies.

Les plus lus

Trump menace le New York Times après la publication d'un sondage défavorable
La Suisse trop «réactive» face aux Etats-Unis
Trump a tenté «d'inverser les résultats de l'élection» de 2020
Huées et interruption avant le dessert: le dîner exclusif du WEF dérape!
Parmelin : «Les Américains nous ont informé qu'ils étaient prêts»
Wawrinka, Djokovic, Cilic... Les papys font de la résistance !