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Guerre en Ukraine «Je propose une rencontre» : Zelensky invite directement Poutine à négocier

ATS

4.6.2026 - 22:21

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé jeudi une rencontre à son homologue russe Vladimir Poutine dans une lettre ouverte. Il a également suggéré un «cessez-le-feu complet» le temps de négocier pour mettre fin à la guerre.

Vladimir Poutine a déjà qu'il ne serait prêt à une rencontre avec M. Zelensky qu'une fois qu'un accord de paix aurait été finalisé (archives).
Vladimir Poutine a déjà qu'il ne serait prêt à une rencontre avec M. Zelensky qu'une fois qu'un accord de paix aurait été finalisé (archives).
AFP

Keystone-SDA

04.06.2026, 22:21

04.06.2026, 22:23

«L'Ukraine propose de mettre fin à cette guerre via un contact direct entre vous et nous. Je propose une rencontre», a écrit M. Zelensky dans cette lettre adressée «au président de la Fédération russe», Vladimir Poutine. «Je propose de décider d'une date claire pour cette rencontre», a-t-il écrit.

M. Zelensky a ajouté que l'Ukraine était «prête à un cessez-le-feu complet pour la durée des négociations», auxquelles il estime que l'Europe et les Etats-Unis doivent participer.

Kiev a fait à plusieurs reprises la proposition d'un cessez-le-feu prolongé pour favoriser des négociations. Mais Moscou rejette cette idée, arguant que cela permettrait à l'armée ukrainienne de se renforcer.

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«La ligne de front d'aujourd'hui est la ligne d'où doit commencer la diplomatie», a également écrit le président ukrainien, qui s'est rarement adressé directement à son homologue russe, mais a déjà proposé une rencontre.

Vladimir Poutine a déjà qu'il ne serait prêt à une rencontre avec M. Zelensky qu'une fois qu'un accord de paix aurait été finalisé.

Le président russe, qui finissait une rencontre avec la presse étrangère à Saint-Pétersbourg au moment de la publication de la lettre, n'a pas réagi dans l'immédiat.

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