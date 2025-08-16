  1. Clients Privés
Règlement de la guerre Zelensky rencontrera Donald Trump lundi à Washington, selon Kiev

ATS

16.8.2025 - 11:15

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé samedi qu'il rencontrera Donald Trump lundi à Washington pour discuter du règlement du conflit en Ukraine, après la rencontre entre le président américain et son homologue russe Vladimir Poutine.

M. Zelensky a par ailleurs réitéré son souhait d'une rencontre trilatérale avec MM. Trump et Poutine (archives).
M. Zelensky a par ailleurs réitéré son souhait d'une rencontre trilatérale avec MM. Trump et Poutine (archives).
ats

Keystone-SDA

16.08.2025, 11:15

Sur son compte X, M. Zelensky a également affirmé que Donald Trump, lors d'un appel samedi, l'avait informé des «principaux points» de sa conversation avec le président russe en Alaska. «Lundi, je rencontrerai le président Trump à Washington pour discuter de l'ensemble des détails pour mettre fin aux tueries et à la guerre», a indiqué M. Zelensky.

«Je suis reconnaissant de l'invitation. Il est important que les Européens soient impliqués à chaque étape afin d'apporter des garanties de sécurité fiables, aux côtés des États-Unis», a-t-il poursuivi. Il a précisé s'être entretenu environ une heure par téléphone avec M. Trump, avant d'être rejoint lors de cette conversation par des dirigeants européens.

M. Zelensky a par ailleurs réitéré son souhait d'une rencontre trilatérale avec MM. Trump et Poutine, comme proposée par le président américain. «Il est important que la force de l'Amérique ait un impact sur le développement de la situation», a-t-il souligné, ajoutant avoir parlé avec Donald Trump de «signaux positifs venant de la partie américaine» pour apporter à Kiev des garanties de sécurité.

