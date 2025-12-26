Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue américain Donald Trump doivent se rencontrer dimanche en Floride pour discuter de la façon de mettre fin à l'invasion russe, a annoncé vendredi Kiev.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a quant à lui fait savoir vendredi qu'un «contact téléphonique» avait «eu lieu» entre Russes et Américains (archives). IMAGO/Capital Pictures

Agence France-Presse Basile Mermoud

Leur réunion est «prévue» pour dimanche, a assuré la présidence ukrainienne. «Nous avons un programme chargé, cela se passera pendant le week-end, je pense dimanche, en Floride, où nous aurons une réunion avec le président Trump», avait auparavant déclaré M. Zelensky à des journalistes, dont ceux de l'AFP.

Il avait ajouté que la réunion porterait sur les «questions sensibles» que sont le sort de la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, et celui de la centrale nucléaire de Zaporijjia occupée par les soldats russes, dans le sud.

Les deux hommes évoqueront aussi les garanties de sécurité que les Occidentaux pourraient fournir à l'Ukraine dans le cadre d'un éventuel accord de paix avec la Russie, avait encore dit M. Zelensky.

Celui-ci avait révélé mercredi le contenu de la nouvelle mouture du plan américain, négociée depuis des semaines entre Washington et Kiev.

Ce texte prévoit un gel de l'actuelle ligne de front, tout en n'offrant aucune solution immédiate sur l'épineuse question des territoires occupés par l'armée russe, qui constituent plus de 19% de la superficie de l'Ukraine.

Volodymyr Zelensky avait plaidé pour une rencontre entre dirigeants avec les Américains pour évoquer ce sujet.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a quant à lui fait savoir vendredi qu'un «contact téléphonique» avait «eu lieu» entre Russes et Américains mais a refusé d'en dévoiler les détails car «la diffusion de ces informations pourrait avoir un impact négatif sur le processus de négociation».

«Il a été convenu de poursuivre le dialogue», a-t-il insisté au cours d'un briefing auquel a participé l'AFP.

M. Peskov avait précédemment expliqué que son pays était en train de «formuler sa position» en réponse au plan américain remanié avec Kiev.

M. Zelensky a pour sa part déclaré vendredi qu'il s'attendait à une réponse des Russes aux Américains «dans les prochains jours», bien que, a-t-il averti, «la Russie cherche toujours des raisons de ne pas donner suite».

Contrairement à la version originale de ce document, rédigée par les Américains, la nouvelle mouture laisse de côté deux exigences majeures de la Russie: un retrait des forces ukrainiennes des territoires du Donbass encore sous leur contrôle et un engagement juridiquement contraignant de l'Ukraine à ne pas adhérer à l'Otan.