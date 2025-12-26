  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Selon Kiev Zelensky rencontrera Trump dimanche en Floride

Basile Mermoud

26.12.2025

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue américain Donald Trump doivent se rencontrer dimanche en Floride pour discuter de la façon de mettre fin à l'invasion russe, a annoncé vendredi Kiev.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a quant à lui fait savoir vendredi qu'un «contact téléphonique» avait «eu lieu» entre Russes et Américains (archives).
Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a quant à lui fait savoir vendredi qu'un «contact téléphonique» avait «eu lieu» entre Russes et Américains (archives).
IMAGO/Capital Pictures

Agence France-Presse

26.12.2025, 15:57

Leur réunion est «prévue» pour dimanche, a assuré la présidence ukrainienne. «Nous avons un programme chargé, cela se passera pendant le week-end, je pense dimanche, en Floride, où nous aurons une réunion avec le président Trump», avait auparavant déclaré M. Zelensky à des journalistes, dont ceux de l'AFP.

Il avait ajouté que la réunion porterait sur les «questions sensibles» que sont le sort de la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, et celui de la centrale nucléaire de Zaporijjia occupée par les soldats russes, dans le sud.

Nouveau plan. Zelensky a parlé avec les émissaires Witkoff et Kushner

Nouveau planZelensky a parlé avec les émissaires Witkoff et Kushner

Les deux hommes évoqueront aussi les garanties de sécurité que les Occidentaux pourraient fournir à l'Ukraine dans le cadre d'un éventuel accord de paix avec la Russie, avait encore dit M. Zelensky.

Celui-ci avait révélé mercredi le contenu de la nouvelle mouture du plan américain, négociée depuis des semaines entre Washington et Kiev.

Ce texte prévoit un gel de l'actuelle ligne de front, tout en n'offrant aucune solution immédiate sur l'épineuse question des territoires occupés par l'armée russe, qui constituent plus de 19% de la superficie de l'Ukraine.

Volodymyr Zelensky avait plaidé pour une rencontre entre dirigeants avec les Américains pour évoquer ce sujet.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a quant à lui fait savoir vendredi qu'un «contact téléphonique» avait «eu lieu» entre Russes et Américains mais a refusé d'en dévoiler les détails car «la diffusion de ces informations pourrait avoir un impact négatif sur le processus de négociation».

«Il a été convenu de poursuivre le dialogue», a-t-il insisté au cours d'un briefing auquel a participé l'AFP.

M. Peskov avait précédemment expliqué que son pays était en train de «formuler sa position» en réponse au plan américain remanié avec Kiev.

«C'est à eux de conclure un accord». Pourparlers sur l'Ukraine: un émissaire russe en route pour Miami

«C'est à eux de conclure un accord»Pourparlers sur l'Ukraine: un émissaire russe en route pour Miami

M. Zelensky a pour sa part déclaré vendredi qu'il s'attendait à une réponse des Russes aux Américains «dans les prochains jours», bien que, a-t-il averti, «la Russie cherche toujours des raisons de ne pas donner suite».

Contrairement à la version originale de ce document, rédigée par les Américains, la nouvelle mouture laisse de côté deux exigences majeures de la Russie: un retrait des forces ukrainiennes des territoires du Donbass encore sous leur contrôle et un engagement juridiquement contraignant de l'Ukraine à ne pas adhérer à l'Otan.

Les plus lus

La princesse héritière de Norvège brise le silence sur les accusations contre son fils Marius
Pour Noël, Beatrice et Eugenie ont choisi leur camp
Tchernobyl : la peur d'une nouvelle catastrophe est bien réelle
Israël reconnaît officiellement l’État autoproclamé du Somaliland
Zones d’ombre : joueurs et fans face à un risque
Bethléem s'illumine et retrouve un peu de joie à l'approche de Noël