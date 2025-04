Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué samedi des «progrès tangibles» et de «premiers détails» concernant le déploiement d'un contingent européen sur le sol ukrainien en cas de cessez-le-feu, au lendemain de la venue des chefs d'état-major des armées françaises et britanniques à Kiev.

«Il y a des progrès tangibles et de premiers détails concernant la manière dont un contingent de sécurité partenaire pourrait être déployé», s'est félicité Volodymyr Zelensky, sans plus de détails.

Français et Britanniques proposent de déployer un contingent de pays européens en Ukraine pour constituer une «force de réassurance» destinée à prévenir une reprise du conflit une fois un cessez-le-feu mis en place. Cette proposition «ne fait pas l'unanimité», a reconnu le président français Emmanuel Macron en mars.

Plus tôt samedi, le chef d'état-major français, Thierry Burkhard, avait affirmé que son homologue britannique et lui avaient discuté d'un renforcement de l'armée ukrainienne et des «options de réassurance» à fournir «dès la mise en oeuvre du cessez-le-feu».

«Ensemble, nous voulons garantir une paix durable et solide en Ukraine, condition indispensable à la sécurité du continent européen», avait affirmé le général Burkhard sur X.

Au cours de leur visite, les deux chefs militaires ont notamment échangé avec leur homologue ukrainien, le général Oleksandre Syrsky, le ministre de la défense Roustem Oumerov et le président Volodymyr Zelensky.

Définir «une stratégie de long terme»

«Le sujet principal (de la visite) était l'implication des partenaires dans la mise en place des dispositifs de sécurité en Ukraine après la fin des hostilités», a dit samedi Roustem Oumerov sur Facebook.

L'objectif de ce déplacement était d'"échanger sur les besoins et les objectifs de l'armée ukrainienne afin de la soutenir dans la durée sur la reconstruction et l'évolution de son modèle», a précisé de son côté l'état-major français des Armées dans un communiqué.

Il s'agissait donc d'assurer du «maintien d'un soutien déterminé à l'armée ukrainienne lui permettant de poursuivre le combat» face à la Russie, selon le général Burkhard, ainsi que de définir «une stratégie de long terme de reconstruction et de transformation du modèle d'armée ukrainienne, première garantie de sécurité de ce pays».

Paris et Londres s'efforcent de bâtir une coalition de pays volontaires pour peser dans les négociations amorcées par Washington avec Moscou afin de mettre fin au conflit et de mettre sur pied des «opérations de réassurance» pour dissuader la Russie de reprendre ensuite les hostilités.

«Nous discutons d'une présence au sol, dans le ciel et en mer. Et aussi de la défense aérienne et de quelques autres sujets sensibles», avait affirmé vendredi soir le président Zelensky, qui avait évoqué une «conversation sérieuse et constructive» avec les responsables militaires français et britannique.