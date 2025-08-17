Les alliés européens de l'Ukraine ont affiché leur volonté de faire bloc autour du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ils ont annoncé qu'ils l'accompagneraient à la Maison Blanche lundi pour une rencontre avec Donald Trump.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk, Olena Zelenska, le Premier ministre britannique Keir Starmer, le président français Emmanuel Macron, son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, et le chancelier allemand Friedrich Merz (de gauche à droite) visitent le square de l'Indépendance à Kiev (archives). sda

Keystone-SDA ATS

«A la demande du président Zelensky, je participerai demain à la réunion avec le président Trump et d'autres dirigeants européens à la Maison Blanche», a annoncé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, sur le réseau social X.

Dans la foulée de cette annonce surprise, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, le chef de l'Otan Mark Rutte, le Premier ministre britannique Keir Starmer et son homologue italienne Giorgia Meloni ainsi que le président finlandais Alexander Stubb ont confirmé leur présence lundi à Washington.

Mme von der Leyen a par ailleurs annoncé que le président ukrainien était attendu à Bruxelles ce dimanche où il participera à une visioconférence prévue avec les dirigeants européens.