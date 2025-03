l'Ukraine craint un arrêt du soutien américain

L'Ukraine se préparait samedi au risque d'un arrêt du crucial soutien américain, envisageant de se tourner vers les Européens face à la Russie, après la vive altercation ayant opposé les présidents Volodymyr Zelensky et Donald Trump à la Maison Blanche.

La rencontre entre les deux présidents s'est terminée de manière prématurée après que le ton soit monté . KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'échange houleux vendredi à Washington entre Donald Trump et le vice-président JD Vance, d'une part, et Volodymyr Zelensky, d'autre part, plonge les relations ukraino-américaines à un niveau de tensions inédit.

Volodymyr Fessenko, un analyste politique ukrainien, voit dans cette altercation une «défaite pour les deux parties», qui selon lui «devait se produire tôt ou tard».

«Les Etats-Unis ne sont plus un allié de l'Ukraine», constate-t-il auprès de l'AFP, ajoutant qu'il ne faut plus se faire «d'illusions» sur le maintien du soutien militaire américain.

Selon lui, un arrêt de l'aide américaine peut avoir des conséquences «significatives» sur le front car ce soutien ne se limite pas à la fourniture d'armes, mais englobe également le renseignement et les communications militaires.

Malgré son altercation avec Donald Trump, Volodymyr Zelensky a dit vendredi croire que leur relation pouvait survivre à l'incident, tout en estimant ne pas devoir d'excuses au dirigeant américain.

«Le jeu de la Russie»

Pourtant, selon des sources au sein de l'administration américaine citées par le New York Times et le Washington Post, toute l'aide américaine à l'Ukraine – y compris les dernières livraisons de munitions et d'équipements autorisées et payées sous l'administration de Joe Biden – pourrait être annulée de manière imminente.

La suppression, par l'administration Trump, de la grande majorité des financements à l'étranger de l'agence USAID a déjà eu des effets dévastateurs parmi les ONG et les médias en Ukraine.

Les Etats-Unis ont accordé à l'Ukraine 64 milliards d'euros d'aide militaire depuis le début de l'invasion russe il y a trois ans, selon des chiffres officiels. Selon l'institut allemand Kiel, Washington a donné à l'Ukraine, entre 2022 et fin 2024, 114,2 milliards d'euros en aide financière, humanitaire et militaire.

L'Union européenne et les pays européens ont contribué à hauteur de 132,3 milliards d'euros, selon cette source.

Selon une source militaire européenne, la situation risque de devenir «très compliquée» pour l'Ukraine d'ici mai ou juin sans une nouvelle aide américaine, en plus de ce qui a déjà été promis par l'administration précédente.

Face à cette situation, Kiev veut croire à un sursaut européen. Une source au sein de la présidence ukrainienne a assuré à l'AFP qu'"une nouvelle alliance avec les pays européens protégera la liberté, la démocratie et les valeurs que nous partageons».

L'Ukraine pense désormais que Donald Trump et JD Vance «jouent ouvertement le jeu de la Russie», a affirmé cette source.

«Totalement stupide»

Donald Trump a entamé ces dernières semaines un rapprochement inattendu avec le président russe Vladimir Poutine et s'est fait l'écho de certains de ses arguments concernant l'Ukraine, faisant craindre un abandon du pays envahi par la Russie en février 2022.

Les alliés européens de Kiev se sont empressés de se rallier à M. Zelensky vendredi après son altercation avec M. Trump et avant un sommet à Londres visant à plaider en faveur d'une «paix juste et durable».

Pour Ilia Neskhodovsky, directeur de l'Institut ukrainien pour la transformation sociale et économique, l'Ukraine n'a d'autre choix désormais que de compter sur le soutien de l'Europe.

«M. Zelensky a eu raison de défendre notre dignité, mais c'était une erreur d'entrer dans un conflit» avec Donald Trump, estime-t-il.

De nombreux Ukrainiens interrogés par l'AFP ont exprimé leur soutien au président Zelensky, le félicitant d'avoir défendu son pays.

Oleksiï Gontcharenko, député d'opposition, a lui critiqué le président, en déclarant qu'il était «totalement stupide» de se disputer avec M. Trump devant les caméras.

«Nous avons vu la fin de notre relation avec Trump à ce moment là», a-t-il ajouté, avertissant que l'arrêt de l'aide militaire américaine pourrait avoir de «très mauvaises conséquences».

Le site ukrainien European Pravda a cependant estimé dans un éditorial que Washington n'était «pas pressé de brûler les ponts» avec l'Ukraine, malgré l'échange d'une grande violence entre MM. Zelensky et Trump.

A l'heure actuelle, Washington n'a pas fait clairement savoir ses intentions quant à la poursuite de l'aide américaine à l'Ukraine.