Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé dimanche qu'il allait aborder avec Donald Trump le sujet de la guerre avec la Russie et des négociations de paix, lors du sommet du G7 à Evian, en France, lundi.

Volodymyr Zelensky a discuté dimanche avec Donald Trump de l'invasion russe, lors d'un appel à l'occasion des 80 ans du dirigeant américain (archives). IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA ATS

Volodymyr Zelensky a discuté dimanche avec Donald Trump de l'invasion russe, lors d'un appel à l'occasion des 80 ans du dirigeant américain.

Ces derniers mois, plusieurs cycles de négociations pour trouver une issue à la guerre en Ukraine sous l'égide des Etats-Unis n'ont pas réussi à rapprocher Kiev et Moscou d'un accord, le processus s'enlisant davantage à mesure que l'attention de Washington se déplaçait vers l'Iran.