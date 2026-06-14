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4 ans de conflit Zelensky va discuter de la guerre en Ukraine avec Trump au G7

ATS

14.6.2026 - 18:01

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé dimanche qu'il allait aborder avec Donald Trump le sujet de la guerre avec la Russie et des négociations de paix, lors du sommet du G7 à Evian, en France, lundi.

Volodymyr Zelensky a discuté dimanche avec Donald Trump de l'invasion russe, lors d'un appel à l'occasion des 80 ans du dirigeant américain (archives).
Volodymyr Zelensky a discuté dimanche avec Donald Trump de l'invasion russe, lors d'un appel à l'occasion des 80 ans du dirigeant américain (archives).
IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA

14.06.2026, 18:01

Volodymyr Zelensky a discuté dimanche avec Donald Trump de l'invasion russe, lors d'un appel à l'occasion des 80 ans du dirigeant américain.

Ces derniers mois, plusieurs cycles de négociations pour trouver une issue à la guerre en Ukraine sous l'égide des Etats-Unis n'ont pas réussi à rapprocher Kiev et Moscou d'un accord, le processus s'enlisant davantage à mesure que l'attention de Washington se déplaçait vers l'Iran.

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