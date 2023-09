Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé jeudi être arrivé à Washington. Il doit s'y entretenir avec son homologue américain Joe Biden et des représentants politiques, assurant vouloir faire de l'aide à la défense aérienne «une priorité» de ces discussions.

Volodymyr Zelensky à l'ONU mercredi, avant de rejoindre Washington jeudi. ATS

«Olena (son épouse, ndlr) et moi sommes arrivés à Washington», a écrit M. Zelensky sur X (ex-Twitter). «Lors de mes réunions, la défense aérienne sera l'une des principales priorités», a-t-il ajouté, dénonçant «une nouvelle attaque massive de missiles» russes sur l'Ukraine «la nuit dernière».

L'ambiance a changé depuis sa visite du 21 décembre 2022 dans la capitale américaine.

Ce déplacement, son premier à l'étranger depuis l'invasion par la Russie en février de la même année, avait été préparé dans le plus grand secret. Les images du président ukrainien, dans sa tenue kaki, sous les colonnades de la Maison Blanche, et acclamé au Congrès, appartiennent d'ores et déjà à l'histoire.

Entrevue difficile avec McCarthy

Depuis, le sentiment d'urgence s'est bien émoussé, et l'opposition républicaine a pris le contrôle de l'une des chambres du parlement. Volodymyr Zelensky ne sera cette fois pas reçu en grande pompe au Capitole, le siège du Congrès.

Il est toutefois prévu qu'il y rencontre des chefs de file du Parti démocrate et du Parti républicain.

L'entrevue la plus attendue, et la plus difficile, sera avec le patron républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy.

«J'ai des questions pour lui. Peut-il rendre des comptes sur l'argent que nous avons déjà dépensé? Quelle est la stratégie pour la victoire?», a lancé mardi le dirigeant conservateur, sous pression de l'aile droite de son parti pour couper les vivres à Kiev.

ATS