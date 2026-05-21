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Annulations des concerts Zemmour défend Patrick Bruel : «On ne jette pas un homme comme ça»

Basile Mermoud

21.5.2026

Le très probable candidat à la présidentielle Éric Zemmour a jugé jeudi qu'il serait «scandaleux» que Patrick Bruel, visé par quatre plaintes pour viol en France, soit contraint d'annuler sa tournée de concerts.

Mercredi, plusieurs maires ont invité Patrick Bruel, visé par quatre enquêtes pour viols en France et une enquête judiciaire en Belgique pour agression sexuelle, à renoncer à se produire dans leurs villes.
Mercredi, plusieurs maires ont invité Patrick Bruel, visé par quatre enquêtes pour viols en France et une enquête judiciaire en Belgique pour agression sexuelle, à renoncer à se produire dans leurs villes.
AFP

Agence France-Presse

21.05.2026, 11:03

«La sérénité de la justice, ça doit lui permettre de travailler jusqu'au bout», a estimé le président du parti d'extrême droite Reconquête sur franceinfo. «La justice, ça veut dire une procédure, ça veut dire un procès, ça veut dire un procès équitable avec des défenseurs, avec des accusateurs, avec un juge qui normalement est impartial, ça demande du temps», a-t-il expliqué.

«On ne jette pas un homme comme ça avec des accusations dont on ne sait pas si elles sont exactes ou pas», a-t-il ajouté, se défendant d'être «misogyne».

Il a comparé la situation du chanteur, qui doit lancer sa tournée le 16 juin au Cirque d'Hiver à Paris, puis passer dans de nombreuses villes françaises, en Suisse et en Belgique, à celle de l'acteur Philippe Caubère, mis en examen pour proxénétisme, ainsi que viols, agressions sexuelles et corruption de mineurs.

«Ils ne sont pas obligés d'aller le voir en spectacle !», a déclaré Éric Zemmour. «Je pense à mon ami Philippe Caubère, je trouve ça scandaleux, peu importe qu'il soit coupable ou innocent», a-t-il poursuivi, «c'est pas le sujet, le sujet c'est que la procédure dure des années et que pendant ce temps là, il ne peut plus travailler».

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Mercredi, plusieurs maires ont invité le chanteur, visé par quatre enquêtes pour viols en France et une enquête judiciaire en Belgique pour agression sexuelle, à renoncer à se produire dans leurs villes.

La ministre déléguée chargée de l’Égalité femmes/hommes Aurore Bergé a estimé jeudi que c'était à Patrick Bruel de «décider s'il souhaite être sur scène» alors que les appels à l'annulation de ses concerts se multiplient. Trois concerts du chanteur, prévus en décembre au Québec, ont été

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