Un cycliste de 16 ans meurt dans un accident de la route

Un cycliste de 16 ans a perdu la vie jeudi soir près d'Ellikon an der Thur (ZH), alors qu'il se laissait tracter par le vélomoteur d'un ami. L'adolescent a chuté sur la piste opposée d'une route principale, juste avant le passage d'une voiture et qui l'a happé frontalement.

La voiture impliquée était conduite par une automobiliste de 28 ans (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Grièvement blessé, le malheureux a été réanimé sur place avant d'être héliporté à l'hôpital, indique la police cantonale zurichoise vendredi. Il a succombé à ses blessures en fin de soirée.

Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances exactes de l'accident. La voiture impliquée était conduite par une automobiliste de 28 ans.