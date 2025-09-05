Un cycliste de 16 ans meurt dans un accident de la route

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Une enquête a été ouverte Un cycliste de 16 ans meurt dans un accident de la route

ATS

5.9.2025 - 15:56

Un cycliste de 16 ans a perdu la vie jeudi soir près d'Ellikon an der Thur (ZH), alors qu'il se laissait tracter par le vélomoteur d'un ami. L'adolescent a chuté sur la piste opposée d'une route principale, juste avant le passage d'une voiture et qui l'a happé frontalement.

La voiture impliquée était conduite par une automobiliste de 28 ans (photo d’illustration).
La voiture impliquée était conduite par une automobiliste de 28 ans (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.09.2025, 15:56

Grièvement blessé, le malheureux a été réanimé sur place avant d'être héliporté à l'hôpital, indique la police cantonale zurichoise vendredi. Il a succombé à ses blessures en fin de soirée.

Accident. Retrouvée inanimée dans le lac de Bienne, une femme décède

AccidentRetrouvée inanimée dans le lac de Bienne, une femme décède

Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances exactes de l'accident. La voiture impliquée était conduite par une automobiliste de 28 ans.

Les plus lus

Grandes firmes suisses : leur coup d’avance sur Donald Trump
L’UE inflige près de 3 milliards d’euros d’amende à Google
«Poignardée à plusieurs reprises» : une enseignante entre la vie et la mort
Un cycliste de 16 ans meurt dans un accident de la route
Droits de douane: les États-Unis accueillent Parmelin sans enthousiasme
À Paris, une créatrice suisse fait sensation: «En dessous je porte de belles choses»