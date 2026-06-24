La chaleur a également des répercussions sur le trafic ferroviaire. Lorsque les systèmes de climatisation tournent à plein régime, les pannes sont plus fréquentes. De plus, les fortes chaleurs peuvent entraîner une déformation des voies ou des pannes de la ligne de contact. Ces derniers jours, les CFF ont enregistré des retards et des suppressions de trains isolés, mais l'exploitation reste globalement stable.

En cas de forte chaleur, l'acier des rails se dilate, ce qui peut entraîner des déformations des voies et des aiguillages.

Les CFF ont constaté quelques pannes dues à la chaleur sur l'infrastructure ferroviaire et le matériel roulant. Des surchauffes de moteurs de traction ont notamment causé des problèmes et, le week-end dernier, les climatiseurs de certaines voitures sont tombés en panne.

Les trains concernés ont été immédiatement remplacés afin que les appareils défectueux puissent être changés dans les centres d'entretien, a indiqué mercredi le service de presse des CFF.

De manière générale, les systèmes de refroidissement des chemins de fer sont actuellement en service continu. «Lorsque les climatiseurs fonctionnent à pleine charge, les pannes ou les défaillances sont plus fréquentes». Selon les CFF, 98% de tous les trains disposent désormais d'une climatisation. Les rares exceptions non climatisées sont signalées spécifiquement dans l'horaire en ligne.

Déformation des voies

En cas de forte chaleur, l'acier des rails se dilate, ce qui peut entraîner des déformations des voies et des aiguillages. Ce danger n'est pas que théorique, un incident lundi après-midi à la gare centrale de Zurich l'a montré. Selon les CFF, un aiguillage a dû y être réajusté, car le matériel s'était trop dilaté sous l'effet du rayonnement solaire. Plusieurs trains ont par conséquent circulé avec de légers retards.

Mardi après-midi, lors d'une évaluation de la situation, les transports publics genevois n'ont constaté aucun problème sur la circulation des trams.

Du côté du BLS, l'exploitation est restée stable jusqu'à présent. La chaleur représente toutefois une charge énorme pour les véhicules, en particulier pour l'électronique et les systèmes de climatisation. Il peut arriver que des climatiseurs tombent en panne de manière isolée. Au BLS, tous les véhicules sont équipés d'un système de climatisation. Les systèmes de refroidissement qui tombent en panne sont réparés le plus rapidement possible.