La princesse Kate, épouse du prince William, l'héritier du trône britannique, a annoncé dimanche avoir gravi en 24 heures les plus hauts sommets d'Angleterre, du pays de Galles et d'Ecosse, pour soutenir une association de lutte contre le cancer.

Catherine, 44 ans, qui est depuis janvier 2025 en rémission d'un cancer, a annoncé dans un message posté sur le réseau social Instagram avoir «accompli le 'défi national des trois pics'», en soutien à la Royal Marsden Cancer Charity, une association d'aide aux malades du cancer, au sein de l'hôpital où elle-même a été traitée.

«J'ai relevé le 'National Three Peaks Challenge', non pas seulement comme un effort physique, mais comme une occasion d'explorer la vie au-delà du diagnostic et de rendre quelque chose», a écrit la princesse.

Son message est accompagné d'une photographie où on la voit poser dans un paysage rocheux sous le brouillard en tenue de randonnée, une casquette et une capuche sur la tête et des bâtons de marche accrochés dans son dos.

Elle dit espérer que cela contribue «à transformer l'accès aux soins holistiques – et la compréhension de ceux-ci – afin de favoriser le rétablissement et la guérison des patients dans tout le Royaume-Uni».

Les trois pics du défi sont le Ben Nevis, haut de 1345 mètres en Ecosse, le Scafell Pike, qui s'élève à 978m en Angleterre, et le Snowdon, haut de 1085m au pays de Galles.

Depuis l'annonce de la rémission de son cancer, la princesse de Galles a repris progressivement ses engagements publics. Elle s'est rendue en mai en Italie pour une visite officielle de deux jours sur le thème de la petite enfance, durant laquelle elle a reçu un accueil enthousiaste.

Il s'agissait de sa première visite officielle à l'étranger depuis décembre 2022, lorsqu'elle était allée à Boston, aux Etats-Unis, avec William pour la remise de son prix Earthshot sur l'environnement.

La nature de son cancer n'a jamais été divulguée.