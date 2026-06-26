Le Conseil fédéral a achevé vendredi sa traditionnelle course d'école estivale de deux jours. Emmenés par le président de la Confédération Guy Parmelin, les sept sages ont notamment effectué une croisière sur le Rhône.

Christelle Luisier, Guy Parmelin, Ignazio Cassis et Elisabeth Baume-Schneider, lors de la «course d’école» qui réunissait le conseil fédéral et le conseil d’Etat vaudois.

Gouvernement Le Conseil fédéral en visite dans le Chablais pour sa traditionnelle «course d’école»

Durant cette excursion, le gouvernement a notamment été informé des avancées des travaux de la troisième correction du Rhône, le plus grand projet de protection contre les crues de Suisse.

Le Conseil fédéral a ensuite rencontré les autorités du canton de Vaud et de la commune d'Aigle. Au château, il a rencontré les habitants de la région. Le programme s'est conclu par un dîner en petit comité à Yvorne, a indiqué la Chancellerie fédérale.

Avant le Chablais vendredi, le Conseil fédéral avait fait escale jeudi dans la Broye et sur la Côte pour une journée consacrée à l'industrie et l'artisanat. Un apéro avec la population avait été organisé à Aubonne.

Il s'agissait de la septième excursion menée lors de la présidence d'un conseiller fédéral vaudois. La tradition remonte à 1957.