Toujours plus seuls Le «mankeeping» ou comment la solitude masculine pèse sur les relations de couple

Lea Oetiker

9.8.2025

Un nouveau terme fait son apparition: le «mankeeping». Il décrit la prise en charge émotionnelle que les femmes assument souvent pour les hommes. Mais que se cache-t-il derrière cette expression?

Les hommes ont des cercles d'amis de plus en plus restreints.
Les hommes ont des cercles d'amis de plus en plus restreints.
IMAGO/NurPhoto

Lea Oetiker

09.08.2025, 23:29

10.08.2025, 08:25

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • "Mankeeping" décrit la prise en charge émotionnelle que les femmes assument souvent aujourd'hui pour leurs hommes.
  • Cela est lié à la diminution du soutien amical chez les hommes.
  • Cette charge supplémentaire pourrait inciter davantage de femmes à rester célibataires.
Montre plus

Nettoyer, ranger, garder une vue d'ensemble - au plus tard lors de ce que l'on appelle le "housekeeping", nous savons combien de travail se cache derrière un quotidien bien organisé. Mais que se passe-t-il si ces soins invisibles se déplacent de plus en plus vers le monde émotionnel des hommes?

Le terme «mankeeping» a été inventé par les chercheurs Angelica Ferrara, doctorante à l'université de Stanford, et Dylan Vergara, collaborateur scientifique, et publié pour la première fois dans la revue spécialisée «Psychology of Men & Masculinity».

Exposition. Art, féminisme et humour au Kunstmuseum de Bâle

ExpositionArt, féminisme et humour au Kunstmuseum de Bâle

Le «mankeeping» est le travail émotionnel que les femmes assument dans les relations hétérosexuelles. Par exemple, se souvenir des anniversaires, coordonner les rencontres avec des amis communs, écouter, demander et soutenir. Cela signifie être le système de soutien central pour le partenaire. Gérer son stress, interpréter son humeur et l'accompagner à travers des sentiments qu'il ne partage avec personne d'autre.

Le cercle d'amis des hommes se réduit de plus en plus

Les chercheurs de Stanford qui ont inventé le terme pensent que cela est dû à ce que l'on appelle la «Male Loneliness Epidemic» (traduisez : l'épidémie de solitude masculine). Ce terme décrit l'isolement et la solitude croissants des hommes dans la société actuelle.

Comme le cercle d'amis des hommes se réduit de plus en plus, leurs partenaires doivent assumer de plus en plus de choses qui sont en fait prises en charge par des amis ou des collègues.

Dans une enquête américaine réalisée en 2021, 15% des hommes ont déclaré ne pas avoir d'amis proches, contre 3% en 1990. En 1990, près de la moitié des jeunes hommes disaient qu'ils se tourneraient vers leurs amis en cas de problèmes personnels; trois décennies plus tard, à peine plus de 20% disaient la même chose.

Ferrara déclare au «New York Times» (NYT) que «les femmes ont tendance à aller vers tous ces nœuds de soutien vers lesquels elles se dirigeaient en cas de problèmes, alors que les hommes ont plutôt tendance à ne se tourner que vers eux-mêmes».

De plus en plus de femmes ne veulent plus de relation

Le terme «mankeeping» est dérivé du concept de «kinkeeping». Un «kinkeeper» est une personne qui entretient le sentiment de solidarité et d'attachement familial, explique au NYT Carolyn Rosenthal, professeur de sociologie à l'université McMaster au Canada. Elle s'est penchée sur ce sujet dans les années 1980. De telles personnes agissent à bien des égards comme la «colle» de la famille.

Ce sont surtout les femmes qui sont concernées, car ce sont elles qui font le travail émotionnel pour maintenir la cohésion et les liens au sein de la famille. Des choses comme planifier une réunion de famille, aider tout le monde à rester en contact, rappeler aux hommes leur anniversaire et acheter des cadeaux en leur nom - des tâches qui étaient typiquement accomplies par les épouses et les mères, et qui le sont encore aujourd'hui dans de nombreux endroits.

Le «mankeeping» aurait également pour conséquence que de plus en plus de femmes souhaitent rester célibataires, comme le rapportent plusieurs médias américains. Selon une étude américaine, seules 38% des femmes célibataires sont sur le marché des rencontres, contre 61% des hommes.

Il est difficile de dire quelle est la situation en Suisse. Aucun chiffre, étude ou sondage précis n'est tenu à jour à ce sujet.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

