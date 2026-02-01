A l'occasion d'une messe de trentième, le pape Léon XIV a adressé un message de soutien, d'affection et de compassion à l'intention des victimes du drame de Crans-Montana, il y a un mois exactement.

Léon XIV, au Vatican, le 1er février 2026. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Je souhaite simplement vous exprimer ma proximité et mon affection, ainsi que celles de toute l'Eglise qui, par sa présence maternelle, tient – dans la mesure du possible – à partager votre fardeau et prie le Seigneur Jésus de soutenir votre foi dans cette épreuve», peut-on lire dans le message.

«Je prie pour que vous trouviez parmi vos prêtres et vos communautés chrétiennes le soutien fraternel et spirituel dont vous avez besoin pour surmonter votre douleur et garder courage», ajoute-t-il. Et de citer saint Paul: «Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les épreuves, ni la séparation, ni la souffrance ne peuvent vous séparer, vous et vos proches, de l'amour de Dieu (...)», poursuit le Souverain Pontife.

«Et rien de ce que vous avez vécu de beau et de joyeux avec eux n'est perdu à jamais; rien n'est fini!». Ainsi, «si Marie vous invite, en ces jours tristes et sombres, à regarder la Croix, elle vous invite aussi à regarder le Ciel, toujours lumineux» a dit Léon XIV à l'adresse des proches des victimes. «En vous accrochant fermement à l'ancre de l'espérance (...) et que Jésus vous tend, vous recevrez la force et le courage de persévérer et de poursuivre votre chemin», note encore le message papal.