Le prince Albert II de Monaco s'est exprimé après « l'explosion criminelle qui s'est produite» ce 29 juin dans un immeuble résidentiel situé entre le boulevard d'Italie et la rue du Révérend-père-Louis-Frolla et qui « constitue un choc pour toute la communauté monégasque ».

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Un homme et sa compagne, âgés entre 50 et 60 ans, ont été grièvement blessés lors de la déflagration de l'engin explosif, tandis qu'un adolescent de 13 ans a été plus légèrement touché. D'après Nice-Matin, l'AFP et BFMTV, l'homme, résidant à Monaco, serait le multimillionnaire Vadim Ermolaev, un oligarque originaire d'Ukraine. Il faisait face, depuis 2023, à des sanctions du gouvernement ukrainien pour avoir poursuivi ses activités en Crimée sous occupation russe. La femme et l'adolescent seraient également de nationalité ukrainienne.

« Mes pensées vont d'abord aux victimes, à leurs proches et aux riverains directement touchés par cet acte odieux. La Princesse Charlène, ma famille et moi tenons à leur exprimer notre compassion et notre soutien sans faille », a déclaré, dans son communiqué partagé sur Instagram, le prince Albert II de Monaco.

Il a également fait le point sur l'enquête alors que l'explosion s'est produite le long de la frontière avec la France.

« Sous l'autorité du Gouvernement, tous les services de l'État concernés sont actuellement mobilisés, en étroite coopération avec les autorités françaises. Nous leur faisons confiance pour élucider au plus vite les circonstances de ce drame, en identifier les responsables et lui apporter toutes les réponses qui s'imposent, à tous les niveaux », a ajouté Albert II.

D'après les premiers éléments cités par le procureur général de Monaco, Stéphane Thibault, un individu a déposé un sac piégé, contenant des boulons et de la grenaille, dans le hall de l'immeuble. Il semble être reparti à pied vers Beausoleil, en France, où sa trace se perd.

La sécurité sur le sol monégasque a été renforcée, a fait savoir Christophe Mirmand, le ministre d'Etat monégasque. Laurent Nuñez, le ministre de l'Intérieur français, a confirmé qu'une « collaboration policière a été mise en place pour retrouver l'auteur en fuite », qui a été repéré sur des images de vidéosurveillance, nombreuses à Monaco.

L'explosion a mobilisé plusieurs services de secours, dont une cinquantaine de pompiers, parmi lesquels une dizaine venus en renfort de France.

« Nous voulons également saluer le travail remarquable des forces de la sûreté publique, qui gèrent la situation avec rigueur et sérénité, et ont permis une prise en charge rapide des victimes et une sécurisation des lieux », a également partagé le prince Albert II de Monaco.