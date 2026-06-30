La Suisse a connu le troisième mois de juin le plus chaud depuis le début des relevés en 1864. La température moyenne nationale a dépassé de 3,5 degrés la norme enregistrée entre 1991 et 2020, a annoncé mardi MétéoSuisse.

Le mois de juin le plus chaud jamais enregistré remonte à 2003, le deuxième plus chaud à 2025 (photo d'illustration).

Le mois de juin le plus chaud jamais enregistré remonte à 2003, tandis que le deuxième plus chaud date de 2025, selon l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse).

La vague de chaleur de fin juin 2026 a été «extrême» tant par sa durée que par son intensité. «Le changement climatique a eu une influence notable sur cet événement, mais une telle vague de chaleur reste néanmoins un phénomène rare, même dans le climat actuel», note l'office fédéral.

Cette vague de chaleur a donné lieu à de nombreux records historiques. Ainsi, plusieurs stations de mesure, notamment celles de Bâle, Neuchâtel ou Zurich, ont enregistré la période de 10 jours la plus chaude depuis le début des relevés.

Cette vague de chaleur a donné lieu à de nombreux nouveaux records. A Bâle-Binningen, un nouveau record absolu pour la Suisse alémanique a même été enregistré, avec 39,0 degrés. De nouveaux records de température maximale journalière ont également été enregistrés, entre autres, à Neuchâtel (38,1 degrés) et à Zurich-Fluntern (37,1 degrés). A la station de Berne-Zollikofen, un nouveau record a également été établi avec 13 jours de canicule consécutifs.

La chaleur a également accéléré le développement de la végétation: ainsi, les tilleuls ont fleuri en moyenne dix jours plus tôt que la moyenne pluriannuelle.

Niveau d’alerte maximal pour la sécheresse

Le mois a par ailleurs été globalement plus sec et plus ensoleillé que la moyenne pluriannuelle. Dans certaines régions, les précipitations ont atteint moins de 40% de la quantité moyenne en juin. Cela correspond à un déficit de plus de 170 mm à l’échelle nationale, entre le 1er avril et le 28 juin.

La Confédération a donc relevé le niveau d’alerte de sécheresse au niveau maximal pour une grande partie du pays. Dans quatre stations de mesure, dont Altdorf (UR) et Engelberg (OW), ce mois de juin a été le moins pluvieux depuis le début des relevés.

Malgré la sécheresse générale, de violents orages ont éclaté localement. Le 9 juin, un orage de type supercellulaire a balayé le Mendrisiotto, au Tessin. Des grêlons d’un diamètre de quatre à cinq centimètres sont alors tombés.

Le 19 juin, un groupe d’orages a également provoqué des précipitations extrêmes dans l’agglomération de Zurich. A Zurich-Affoltern, 44,1 millimètres de pluie sont tombés en une heure. Une personne a perdu la vie. Statistiquement, un tel événement ne se produit dans la région de Zurich que tous les 30 à 50 ans, voire plus rarement.