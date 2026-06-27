Les Etats-Unis ont frappé samedi des «cibles multiples» en Iran, en riposte à une nouvelle attaque de navire près du détroit d'Ormuz, a annoncé l'armée américaine. Des médias iraniens ont fait état d'explosions dans le sud du pays.

L'armée américaine dit avoir frappé des infrastructures de surveillance militaires iraniennes, des systèmes de communication et des sites de défense aérienne (archives).

L'aviation américaine a «mené des frappes supplémentaires contre plusieurs cibles en Iran» visant des «infrastructures de surveillance militaires iraniennes, des systèmes de communication, des sites de défense aérienne, des installations de stockage de drones et des moyens de pose de mines», a écrit le commandement central des Etats-Unis (CENTCOM) sur le réseau social X.

Ces bombardements ont eu lieu, selon le CENTCOM, en représailles à une attaque par un drone iranien d'un pétrolier battant pavillon panaméen, le M/T Kiku, qui transportait plus de deux millions de barils de pétrole brut à travers le détroit d'Ormuz.

Explosions au sud de l'Iran

Des médias iraniens ont fait état de plusieurs explosions dans les régions de Sirik et Qeshm, dans le sud du pays.

Les Etats-Unis avaient déjà mené vendredi leurs premières frappes connues contre l'Iran depuis la signature le 17 juin d'un protocole d'accord entre les deux pays, qui a instauré un cessez-le-feu et ouvert une période de négociations pour une paix durable. En riposte, Téhéran avait dit avoir attaqué des cibles américaines dans le golfe Persique.

Le CENTCOM a affirmé que «le trafic de navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz se poursuit» malgré les nouvelles frappes.