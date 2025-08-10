La hausse des prix des chaises longues et des parasols sur les plages italiennes entraîne une baisse de la fréquentation. De nombreux Italiens préfèrent se rendre sur des plages gratuites ou à la montagne.

Dominik Müller

Pas le temps ? blue News résume pour toi Les prix des chaises longues et des parasols sur les plages privées italiennes ont augmenté de 17 % en moyenne.

En conséquence, de nombreux Italiens évitent les plages privées.

De nombreuses familles réduisent leurs dépenses pour les loisirs et les vacances, car l'augmentation du coût de la vie rend les sorties à la plage inabordables. Montre plus

Cet été, de nombreux Italiens évitent les plages privées dans leur propre pays. La raison : les prix des chaises longues et des parasols ont grimpé en flèche. Pour de nombreuses familles, les sorties à la plage pèsent désormais trop lourd dans le budget, comme le rapporte le "Guardian".

Le nombre de visiteurs sur les plages privées le long des côtes italiennes aurait baissé de 15 à 25 pour cent par rapport à l'année précédente. Les plages seraient particulièrement moins fréquentées en semaine. Beaucoup de ceux qui restent sur les plages dépensent en outre moins d'argent pour la nourriture et les boissons.

Fabrizio Licordari, président de l'association Assobalneari Italia, attribue en outre ce recul à l'augmentation du coût de la vie. «Même avec deux salaires, de nombreuses familles ont du mal à joindre les deux bouts», a-t-il déclaré à l'agence de presse Ansa.

Les chaises longues coûtent 17 pour cent de plus

De nombreux ménages réduisent drastiquement les dépenses pour les loisirs et les vacances. Selon l'organisation de consommateurs Altroconsumo, le prix des chaises longues a augmenté de 17 pour cent en moyenne. Dans des stations balnéaires populaires comme Gallipoli dans les Pouilles, le coût de deux chaises longues et d'un parasol peut atteindre 90 euros par jour.

L'acteur Alessandro Gassmann a encore alimenté le débat en partageant sur Instagram une photo de chaises longues vides et en critiquant les prix élevés. Maurizio Rustignoli, de la Fédération italienne des stations balnéaires (Fiba), estime que les rapports faisant état d'une augmentation drastique des prix sont exagérés et souligne les avantages des services proposés.

Alors que les plages perdent en popularité, les montagnes, notamment les Dolomites, enregistrent une hausse du nombre de visiteurs. De nombreux Italiens cherchent dans les montagnes une alternative aux étés caniculaires. Cette évolution a déjà suscité des inquiétudes dans certaines régions quant à un éventuel surtourisme.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.