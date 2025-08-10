  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Des chaises longues vides sur les sites touristiques Les Italiens trouvent leurs propres plages trop chères

ai-scrape

10.8.2025 - 08:03

La hausse des prix des chaises longues et des parasols sur les plages italiennes entraîne une baisse de la fréquentation. De nombreux Italiens préfèrent se rendre sur des plages gratuites ou à la montagne.

Dominik Müller

10.08.2025, 08:03

10.08.2025, 08:47

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Les prix des chaises longues et des parasols sur les plages privées italiennes ont augmenté de 17 % en moyenne.
  • En conséquence, de nombreux Italiens évitent les plages privées.
  • De nombreuses familles réduisent leurs dépenses pour les loisirs et les vacances, car l'augmentation du coût de la vie rend les sorties à la plage inabordables.
Montre plus

Cet été, de nombreux Italiens évitent les plages privées dans leur propre pays. La raison : les prix des chaises longues et des parasols ont grimpé en flèche. Pour de nombreuses familles, les sorties à la plage pèsent désormais trop lourd dans le budget, comme le rapporte le "Guardian".

Le nombre de visiteurs sur les plages privées le long des côtes italiennes aurait baissé de 15 à 25 pour cent par rapport à l'année précédente. Les plages seraient particulièrement moins fréquentées en semaine. Beaucoup de ceux qui restent sur les plages dépensent en outre moins d'argent pour la nourriture et les boissons.

Programme varié. Choisissez la ville vaudoise où vous allez fêter le 1er août!

Programme variéChoisissez la ville vaudoise où vous allez fêter le 1er août!

Fabrizio Licordari, président de l'association Assobalneari Italia, attribue en outre ce recul à l'augmentation du coût de la vie. «Même avec deux salaires, de nombreuses familles ont du mal à joindre les deux bouts», a-t-il déclaré à l'agence de presse Ansa.

Les chaises longues coûtent 17 pour cent de plus

De nombreux ménages réduisent drastiquement les dépenses pour les loisirs et les vacances. Selon l'organisation de consommateurs Altroconsumo, le prix des chaises longues a augmenté de 17 pour cent en moyenne. Dans des stations balnéaires populaires comme Gallipoli dans les Pouilles, le coût de deux chaises longues et d'un parasol peut atteindre 90 euros par jour.

L'acteur Alessandro Gassmann a encore alimenté le débat en partageant sur Instagram une photo de chaises longues vides et en critiquant les prix élevés. Maurizio Rustignoli, de la Fédération italienne des stations balnéaires (Fiba), estime que les rapports faisant état d'une augmentation drastique des prix sont exagérés et souligne les avantages des services proposés.

«Je n'ai jamais rien vu d'aussi grave». Une algue toxique très inquiétante prolifère en Australie

«Je n'ai jamais rien vu d'aussi grave»Une algue toxique très inquiétante prolifère en Australie

Alors que les plages perdent en popularité, les montagnes, notamment les Dolomites, enregistrent une hausse du nombre de visiteurs. De nombreux Italiens cherchent dans les montagnes une alternative aux étés caniculaires. Cette évolution a déjà suscité des inquiétudes dans certaines régions quant à un éventuel surtourisme.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

Plus d'informations dans la rubrique

Les plus lus

Roche et Novartis délocalisent leur production aux Etats-Unis, Berne appelle à une réunion de crise
Le «mankeeping» ou comment la solitude masculine pèse sur les relations de couple
Droits de douane : sûr de lui, le Conseil fédéral avait choisi de négocier sans aide extérieure
Les combats virent au drame : deux boxeurs décèdent !
Face à l’ultimatum américain, le douloureux dilemme de l’Inde