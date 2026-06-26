Des collaborateurs de TeleBielingue ont mené vendredi une marche funèbre autour de la Place fédérale à Berne. Avec cette action, ils voulaient dénoncer la décision de l'OFCOM de retirer sa concession à la chaîne régionale biennoise.

Vêtus de noir, des collaborateurs de TeleBielingue ont déposé un cercueil devant le Palais fédéral pour exprimer leur incompréhension après la perte de la concession.

Cette cérémonie de deuil a été une nouvelle fois l'occasion pour les collaborateurs de TeleBielingue de dire qu'ils ne comprenaient pas pourquoi un média régional qui est ancré dans la région depuis 27 ans a perdu sa concession. Exprimant leur incompréhension, ils estiment toujours avoir accompli leur mission journalistique.

La vingtaine de collaborateurs vêtus de noir avec des roses rouges ont traversé la Place fédérale avec un cercueil bleu, la couleur de TeleBielingue. Ce cercueil contenait des caméras, des câbles, des claviers d'ordinateurs et le logo de la chaîne TeleBielingue.

Les manifestants ont souligné que cette action symbolique ne visait ni le conseil d'administration ni la direction de la chaîne régionale, propriété du groupe Gassmann Media. Elle s'adressait au conseiller fédéral Albert Rösti, chef du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) dont dépend l'Office fédéral de la communication (OFCOM).

La décision rendue par l'OFCOM puis confirmée par le Tribunal administratif fédéral (TAF) prive la chaîne d'environ 3,7 millions de francs issus de la redevance par année. La direction estime que cette perte rend impossible la poursuite des activités sous leur forme actuelle.

La chaîne poursuivra ses émissions sans interruption à partir du 1er juillet, date du démarrage de Canal B, grâce à un programme de transition. Le programme qui lui succédera sera lancé à l'automne. Jusqu'à 17 des 50 emplois existants pourraient ainsi être préservés avec le projet TeleBielingue 2.0.