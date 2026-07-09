Environ 1,6 million d'enfants ukrainiens vivant sous contrôle russe sont exposés à un système d'endoctrinement et de militarisation pouvant relever du crime contre l'humanité de persécution, selon les conclusions d'experts indépendants mandatés par l'OSCE.

Les experts estiment que les violations concernent environ 1,6 million d'enfants vivant dans les régions ukrainiennes partiellement occupées par la Russie (archives).

Présenté jeudi à Vienne dans le cadre du «mécanisme de Moscou» de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, leur rapport conclut que la Russie a mis en place un système institutionnalisé pour endoctriner ces enfants.

«Nous pensons (...) que ce système pourrait relever du crime contre l'humanité de persécution», a estimé l'expert français Hervé Ascensio, ajoutant que les enfants et leurs parents étaient pris pour cible lorsqu'ils tentaient de conserver leur identité ukrainienne.

Selon l'experte lettone Elina Steinerte, les autorités auraient envoyé les convocations militaires plus tôt qu'ailleurs en Russie aux jeunes des territoires occupés. Elle a indiqué que plusieurs jeunes interrogés avaient quitté les territoires «sans prévenir leurs familles» afin d'échapper à la conscription.

Le rapport consulté par l'AFP, qui documente des cours de maniement des armes et des camps d'entraînement, mentionne plusieurs cas de jeunes adultes ayant été incorporés puis envoyés sur le front en Ukraine.

Il recommande d'intégrer la question des enfants dans tout processus de cessez-le-feu ou de négociation de paix, mais aussi d'ouvrir des corridors humanitaires pour permettre les retrouvailles familiales.

D'après Mme Steinerte, l'Ukraine a déjà mis en place certains «programmes de réintégration», mais le travail à accomplir est «énorme».

Sixième mission depuis 2022

Les experts estiment que les violations concernent environ 1,6 million d'enfants vivant en Crimée ou dans les régions ukrainiennes partiellement occupées par la Russie. Kiev affirme que 20'610 enfants ont été transférés vers le territoire russe.

Ce rapport découle du mécanisme de Moscou, un dispositif de l'OSCE qui vise à enquêter sur la situation des droits de l'Homme. Il a été activé le 14 mai par 41 Etats participants de l'OSCE.

Il s'agit de la sixième mission de ce type concernant l'Ukraine depuis 2022. Cette fois-ci, l'accent a été mis sur la militarisation et l'endoctrinement des enfants ukrainiens. Les experts ont notamment conduit des entretiens et ont enquêté en Ukraine du 6 au 11 juin. La Russie n'a pas coopéré.