L'année 2025 a été «la plus meurtrière» en plus de 30 ans en termes d'attaques antisémites dans le monde, selon un rapport de l'organisation de lutte contre l'antisémitisme Anti-Defamation League (ADL) publié mercredi.

En 2025, «le nombre total d'incidents antisémites dans les pays du J7 a augmenté de 136% (image prétexte).

Plus de 23'000 incidents Antisémitisme : 2025 année «la plus meurtrière» en plus de 30 ans en termes d'attaques dans le monde

L'ADL rappelle le total de 20 personnes assassinées lors des attentats de Sydney (Australie), Manchester (Royaume-Uni), Washington et Boulder (Etats-Unis). Ce «qui fait de 2025 l'année la plus meurtrière pour la violence antisémite à l'encontre de la diaspora juive» depuis l'attentat de 1994 à Buenos-Aires (85 morts).

Sur l'ensemble de l'année, l'organisation basée à New York a recensé plus de 23'000 incidents antisémites dans les sept pays (Etats-Unis, Canada, France, Royaume-Uni, Allemagne, Argentine, Australie) couverts par son rapport. Ces pays comptent les plus importantes communautés juives hors d'Israël, représentant plus de 90% de la diaspora.

«Nouvelle normalité»

En 2025, «le nombre total d'incidents antisémites dans les pays du J7 a augmenté de 136% et les incidents violents de 97% par rapport à 2022, l'année précédant l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre», indique l'ADL.

«L'antisémitisme n'est plus une flambée passagère, c'est notre nouvelle normalité», s'alarme l'organisation en appelant les gouvernements à «cesser de réagir après que des Juifs ont été attaqués et commencer à agir en amont» contre le fléau.

Elle plaide pour des financements accrus en matière de sécurité, «des lois plus strictes et des plateformes de réseaux sociaux qui appliquent leurs propres règles».

L'attentat antisémite le plus meurtrier de 2025 a été perpétré à Sydney le 14 décembre, quand un père et son fils ont ouvert le feu sur une foule rassemblée sur la plage iconique de Bondi Beach pour célébrer la fête juive de Hanouka, faisant 15 morts.

Deux mois auparavant, deux fidèles juifs avaient été tués au Royaume-Uni dans une attaque contre une synagogue de Manchester le 2 octobre 2025, jour de la fête de Yom Kippour. Deux attentats antisémites ont aussi fait trois morts aux Etats-Unis en mai et juin 2025 à Washington et Boulder (Colorado).

Impact du 7-Octobre

«Dans tous les pays du J7, le nombre d'incidents antisémites reste largement supérieur aux niveaux d'avant le 7-Octobre», relève le rapport de l'ADL. Le document pointe également l'antisionisme comme «un facteur déterminant dans une part significative des incidents: 48% au Royaume-Uni, 45% aux Etats-Unis et 23% en Allemagne».

Hors des sept principaux pays étudiés, l'ADL épingle par ailleurs la situation en Irlande où sur une période de seulement six mois, la petite communauté juive d'environ 2200 personnes du pays a rapporté 143 incidents.