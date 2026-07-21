Un poney a été aperçu dans le coffre d’une voiture dans le ferry pour l’île italienne d’Ischia. Une Suissesse a filmé la scène et a envoyé la vidéo à l'activiste de défense des animaux Enrico Rizzi, qui a décidé de rendre l'affaire publique avec le député Francesco Emilio Borrelli. Après une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux, une plainte devrait bientôt être déposée.

Un poney dans le coffre d’une voiture : l’image a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Avalanche de critiques A bord d’un ferry en Italie, une touriste suisse filme une scène hallucinante

Un fait aussi curieux qu'insolite s'est produit lors de la traversée en ferry entre Pozzuoli et Ischia, en Campanie : dans le coffre d'une petite voiture se trouvait en effet... un poney. Une photo, prise le 5 juillet par une touriste suisse, montre l'animal à l'arrière d'une Citroën C1.

La photo, comme le rapporte notamment «Leggo», a ensuite été transmise au militant de la cause animale Enrico Rizzi, qui a décidé de rendre l'affaire publique en collaboration avec le député Francesco Emilio Borrelli. Ce qui a évidemment déclenché une vague de réactions sur les réseaux sociaux, et bien au-delà.

Contenu Externe Ce contenu provient de fournisseurs externes tels que YouTube, TikTok ou Facebook. Veuillez activer « Publicité Swisscom sur les plateformes tierces » pour le visualiser. Paramètres des Cookies

Selon les déclarations des deux plaignants, le poney aurait été transporté dans un espace extrêmement exigu et dans des conditions incompatibles avec son bien-être, compte tenu notamment des températures élevées enregistrées ces dernières semaines.

Les critiques ne portent pas seulement sur le comportement du propriétaire de l'animal, mais aussi sur les contrôles effectués avant le départ du ferry.

Borrelli affirme que personne n'est intervenu pour empêcher l'embarquement du véhicule ni pour signaler la situation aux autorités compétentes.

Maltraitance

«Il s'agit d'un cas extrêmement grave de maltraitance à l'encontre d'un être vivant, commis dans l'indifférence générale», a déclaré le député, annonçant son soutien à la plainte que M. Rizzi compte déposer pour maltraitance présumée d'animaux.

M. Borrelli a par ailleurs demandé que les responsabilités éventuelles soient établies et que le propriétaire du poney soit identifié, en envisageant également une mesure visant à protéger l'animal.

Une enquête va désormais être menée afin de reconstituer le déroulement des faits, d'identifier le conducteur de la voiture et de déterminer les éventuelles responsabilités des personnes impliquées.