Le préfet de police Patrice Faure a demandé vendredi l'annulation de manifestations «de grande ampleur» prévues ce week-end à Paris, comme le festival Solidays, la Marche des Fiertés et le meeting d'athlétisme de Charléty, sans quoi il les «interdira par arrêté».

Avant une baisse de quelques degrés dimanche, Météo-France prévoit des températures maximales dans la capitale frôlant 40°C vendredi et samedi (image d’illustration).

Près de 40°C À Paris, la canicule force le report de la Marche des Fiertés

La préfecture de police justifie cette demande par «la canicule exceptionnelle qui dure depuis le 21 juin» et «éprouve les services de secours et les établissements de santé». «Dans l'hypothèse» où les organisateurs concernés ne «consentiraient pas» à annuler ces événements, «le préfet de police les interdira par arrêté», prévient-elle dans un communiqué.

Prévue samedi dans la capitale, la marche des fiertés LGBT+ est reportée à une date qui doit encore être déterminée, conformément à la demande du préfet de police, ont indiqué ses organisateurs à l'AFP vendredi.

«La marche est reportée, nous pensons à septembre mais toute l'équipe doit se réunir pour voir comment on rebondit», a commenté Anouk Veyret, co-présidente de l'Inter-LGBT, qui attendait plusieurs dizaines de milliers de participants.

«On considère que c'est le préfet qui l'annule, on était sûr de notre dispositif, on n'aurait pas eu un grand nombre de victimes, mais on entend la question de la santé public et du débordement des hôpitaux», a-t-elle ajouté.

Le festival Solidays était lui programmé de vendredi soir à dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Le meeting d'athlétisme devait avoir lieu dimanche au stade Charléty, dans le sud de la capitale.

«Malgré les adaptations consenties par les organisateurs et leurs efforts pour augmenter leur capacité interne de premiers secours, l'affluence de plusieurs centaines de milliers de personnes sur ces évènements va créer un risque élevé de sur-sollicitation d'un dispositif sanitaire déjà mobilisé jusque dans ses limites», écrit la préfecture de police.

Le préfet de police avait déjà interdit dans un arrêté du 18 juin les compétitions et manifestations sportives à Paris.

Avant une baisse de quelques degrés dimanche, Météo-France prévoit des températures maximales dans la capitale frôlant 40°C vendredi et samedi, soit quinze degrés de plus que la température maximale habituelle.

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