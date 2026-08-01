L'affaire du bassin réfléchissant de Washington a connu un nouveau rebondissement samedi, Donald Trump contestant la décision de la procureure fédérale de la capitale Jeanine Pirro, qu'il a nommée, d'abandonner les poursuites contre un ancien athlète olympique accusé de vandalisme.

Donald Trump conteste la décision de la procureure fédérale de la capitale.

«Dégâts causés par des VANDALES» Abandon des poursuites liées au bassin réfléchissant : Trump critique sa procureure

Cette proche alliée du président américain et ancienne animatrice de Fox News a demandé vendredi l'abandon des poursuites contre David Hearn, 67 ans, à qui il était reproché d'avoir arraché le revêtement tapissant le fond du bassin, ce qu'il réfute, et qui risquait jusqu'à 10 ans de prison.

La procureure a estimé que les dommages constatés sur le bassin du National Mall résultaient d'une «installation bâclée» et non d'actes de vandalisme.

«Je suis en désaccord total avec Jeanine Pirro (...) Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête», a réagi le président sur sa plateforme Truth Social.

«Il y a peut-être eu des problèmes avec l'entrepreneur, mais les dégâts majeurs ont été causés par des VANDALES!», a-t-il ajouté, reconnaissant implicitement ce que responsables politiques et médias soupçonnaient depuis des semaines: une rénovation ratée qui a entraîné le décollement du revêtement d'étanchéité et la prolifération rapide d'algues dans le bassin.

Ce chantier, lancé sous son impulsion et évalué à environ 14 millions de dollars par la presse américaine, avait été confié sans appel d'offres à une entreprise ayant déjà travaillé sur un terrain de golf du républicain.

Loin d'endosser la responsabilité de la situation, l'ancien promoteur immobilier continue d'accuser de prétendus «vandales» qui auraient entaillé le revêtement du bassin ou déversé de l'engrais dans l'eau.

Il a publié samedi sur Truth Social une vidéo censée étayer sa thèse mais rien dans les images ne permet d'identifier clairement les traces de découpe «au couteau» qu'il évoque.

La réfection chaotique de l'immense bassin du Lincoln Memorial est devenue un feuilleton politique, alimenté par les publications répétées du président sur son réseau social.

Malgré plusieurs tentatives de remise en état par le National Park Service, le bassin de 610 mètres de long a de nouveau été vidé à la mi-juillet afin de procéder à de nouvelles réparations.