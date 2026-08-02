Une campagne soutenue par des dizaines de milliers de personnes appelle à un changement de mentalité : alors que plusieurs pays mènent conjointement des enquêtes sur les abus sexuels commis sous l'emprise de la drogue, la Suisse n'y participe pas.

C'est Méduse, figure de la mythologie grecque, qui a donné son nom au projet : elle symbolise les survivantes, la force, la colère féminine et la reconquête du pouvoir.

Iwona et Paula L., qui ont été droguées en Suisse par le compagnon d'Iwona de l'époque et abusées. Gisèle Pélicot en France, que son mari avait régulièrement droguée pendant près de dix ans et qu’il avait laissée se faire violer par d’autres hommes.

Ces trois femmes courageuses ont décidé de témoigner publiquement, mais les abus dont elles ont été victimes ne sont pas un cas isolé.

Un nouveau projet d'Europol, baptisé «Project Medusa», lutte contre les abus sexuels commis sous l'emprise de substances. Mais la Suisse n'y participe pas. Une campagne sur la plateforme Campax vise à changer cela.

«À l'Assemblée fédérale réunie et au Conseil fédéral Beat Jans», écrit l'initiatrice. «Avec le projet Medusa, d'autres pays montrent qu'il est possible d'agir avec détermination. La Suisse ne manque pas de moyens techniques, financiers ou juridiques, mais de structures et de volonté politique. Cela doit changer.»

La campagne réclame notamment la création d'un groupe de travail national et demande que la Suisse participe aux opérations d'Europol, telles que le projet Medusa, « au lieu de se contenter d'observer ».

Cette initiative bénéficie d'un large soutien. Après à peine une semaine, elle a déjà recueilli plus de 30 000 signatures, dépassant ainsi plusieurs fois l'objectif initialement fixé.

Les informations essentielles sur le projet Medusa.

Qu'est-ce que le «Projet Medusa»?

Le projet Medusa est une initiative communautaire visant à lutter contre les violences sexuelles commises sous l'effet de substances dans le cadre des relations de couple, c'est-à-dire lorsque des personnes sont droguées puis victimes d'abus.

En anglais, on parle de «drug-facilitated sexual assault», abrégé DFSA. Selon le «Project Medusa», les victimes sont presque exclusivement des femmes, et les auteurs presque exclusivement des hommes.

Le projet Medusa s'intéresse tout particulièrement aux communautés en ligne, telles que les groupes de discussion Telegram, au sein desquels les utilisateurs échangent des informations sur la DFSA, partagent des conseils, s'incitent à passer à l'acte et publient des photos et des vidéos d'abus sexuels. Le projet Medusa a été lancé en avril 2026.

D'où vient le nom du projet?

Il tire son nom de Méduse, la femme aux cheveux de serpents. Dans la mythologie grecque, la jeune Méduse fut violée par Poséidon, le dieu de la mer, dans le temple d'Athéna.

Au lieu d'aider la victime, Athéna punit Méduse pour avoir profané son temple et la transforma en un monstre aux cheveux de serpents, dont le regard pétrifie quiconque.

Dans le contexte des abus sexuels, Méduse symbolise depuis longtemps les survivantes, la force, la colère féminine et la reconquête du pouvoir.

Certaines victimes d'abus sexuels se font tatouer une Méduse : elles utilisent ce motif pour se libérer de la honte et afficher leur force. www.imago-images.de

Pourquoi le «Project Medusa» a-t-il été lancé ?

Selon la National Crime Agency britannique, l'enquête « Project Medusa » serait une conséquence des recherches menées par STRG_F,

Les journalistes Isabell Beer et Isabel Ströh ont mené pendant des années des enquêtes au sein de réseaux de violeurs en ligne. Elles ont pu accéder à des groupes Telegram comptant parfois plus de 70 000 membres issus du monde entier.

Les utilisateurs y échangent des conseils sur la manière d'endormir et de violer des femmes, s'encouragent mutuellement et partagent des enregistrements de leurs actes.

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D'après les déclarations de ces hommes, les femmes qui commettent ces abus sont le plus souvent leurs épouses, leurs compagnes ou leurs sœurs.

Depuis 2022, les journalistes de la NDR avaient attiré l'attention des autorités chargées des enquêtes, en Allemagne et à l'étranger, sur ce réseau international de violeurs. Dans le cas d’une femme de Basse-Saxe, dont le mari l’avait régulièrement droguée et violée pendant au moins 15 ans, ce sont, selon la NDR, les demandes répétées des journalistes qui ont finalement déclenché l’ouverture d’une enquête.

Qui en fait partie?

Le projet est dirigé par l'Allemagne et le Royaume-Uni. Le Brésil, le Canada, la France, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Espagne et les États-Unis y participent également.

Quels sont les résultats obtenus par ce projet?

En juillet, le «Project Medusa» a dressé un premier bilan, soit près de quatre mois après le lancement de l'opération. À ce jour, 57 auteurs ont été arrêtés et 158 victimes mises en sécurité. 113 enquêtes sont en cours et 274 pistes supplémentaires ont été identifiées.

En juillet, le projet a dressé un premier bilan. Europol/Projet Medusa

Pourquoi la Suisse n'en fait-elle pas partie ?

Le «Tages-Anzeiger» s’est renseigné auprès de l’Office fédéral de la police (Fedpol). Celui-ci s’est contenté de répondre que la Suisse ne participait pas à cette opération pour des «raisons opérationnelles». Une demande de précisions du «Tages-Anzeiger» quant à la nature exacte de ces raisons est restée sans réponse.

Le «Tages-Anzeiger» apprend en revanche que la Suisse recevrait, à intervalles irréguliers, des demandes ponctuelles en rapport avec ce sujet. Fedpol les transmettrait aux cantons compétents. On n'aurait pas connaissance d'éventuelles procédures pénales en cours.

Les enquêtes relèvent donc de la compétence des polices cantonales. Interrogées par le journal, celles-ci ne s'expriment pas, pour des raisons tactiques, sur leurs méthodes et leurs pistes d'enquête.

Le «Tages-Anzeiger» s'est renseigné auprès d'autres services. L'Office fédéral des douanes et de la sécurité aux frontières, par exemple, remet immédiatement à la police cantonale compétente les gouttes «K.O.» saisies à la frontière.

L'Office fédéral de la cybersécurité rappelle que les signalements concernant des discussions en ligne à caractère sexuel ou toute autre observation similaire relèvent de la compétence des autorités régionales chargées des poursuites pénales.

Quelles sont exactement les revendications de cette campagne en Suisse?

Outre la mise en place d'un groupe de travail national et la participation au «Project Medusa», les plus de 30 000 signataires réclament un suivi systématique, des ressources et des bases légales pour les cantons, ainsi que le développement des offres destinées aux personnes concernées.

Les cas relevant de la DFSA devraient faire l'objet d'un recensement systématique en Suisse. «Sans chiffres fiables, le problème reste invisible et les responsables politiques et judiciaires ne disposent d'aucune base pour agir», peut-on lire dans le texte de la campagne.

En outre, les cantons auraient besoin des moyens et des instruments juridiques nécessaires pour identifier et poursuivre pénalement les auteurs d'infractions sur des forums et des plateformes telles que Telegram.

En outre, les signataires réclament la mise en place de thérapies, de conseils et d'un accompagnement spécialisés pour les victimes, adaptés aux difficultés particulières liées à ces actes.

« Qui se tait protège les auteurs de ces actes », écrit l'initiatrice. « Nous appelons l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral à agir dès maintenant. »